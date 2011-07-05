حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تقوای سیاسی مورد تأکید مقام معظم رهبری گفت: اصل تقوا در تفاسیر و لغت به معنی صیانت و حفظ است یعنی انسان متقی کسی است که بر نفسانیات خود و تمایلاتی که در هر انسانی وجود دارد مسلط است در نتیجه تقوا را مرحوم ملاصدرا و مرحوم نراقی و علامه معاصر آیت الله حسن زاده آملی اینگونه می بینند که "خیرات الدنیا و الآخرت جمعت کلمة واحده و هی تقوا" همه خوبیهای دنیا و آخرت در یک جمله جمع شده است و آن یک جمله تقواست.

وی افزود: امام راحل (ره) فرمودند منشأ اختلافات هوا و هوس و نفسانیات است و اگر همه انبیا در یک زمان جمع شوند با یکدیگر اختلاف ندارند چون هوا و هوس ندارند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، تقوا را پایه هر کار خوب دانست و گفت: تقوای سیاسی یعنی اینکه در سیاست دروغ نگوییم، خدعه و نیرنگ نکنیم دنبال هوا و هوس نیفتیم، غرور و عجب ما را نگیرد و از طرفی دارای مکارم اخلاق شویم چراکه پیامبر اسلام(ص) فرمود: "انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق" اگر بخواهد مکارم اخلاق به کمال برسد اصل و اساس اولیه اش تقواست.



حجت الاسلام ابراهیمی تأکید کرد: وقتی تقوای سیاسی گفته می شود یعنی در مراودات و تعاملات و گفتار و کردارمان تقوا را رعایت کنیم و سیاستمان عین دیانت مان باشد و نشان دهیم که با مکر و حیله، تدبیر نمی کنیم. همانطور که امیرالمؤمنین فرمودند: حکومت وقتی قوام می یابد که معامله و بده بستانی در آن نباشد و انسان تطمیع نشود. اگر تقوا بود انسان تطمیع نمی شود. همانطور که مقام معظم رهبری به نمایندگان تأکید کردند که نباید به دو مرکز ثروت و قدرت نزدیک شوند.



وی یادآور شد: اگر تقوا داشته باشیم، هیچگاه هدف وسیله را توجیه نمی کند. اگر کار خوب می خواهیم انجام دهیم باید با وسیله خوب انجام دهیم برای نمازخواندن نمی توان با آب نجس وضو گرفت و به تعبیر مقام معظم رهبری با دستمال آلوده نمی شود شیشیه را پاک کرد. لذا تقوای سیاسی یعنی در هر امری از امور کشورداری انسان باید رعایت مبانی دینی را کرده و تقوا بر او مسلط باشد تا به دنبال مسائل خلاف تقوا نرود.



نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد امکان رعایت تقوای سیاسی در دنیای امروز گفت: در دنیای امروز تقوای سیاسی ایران بوده که تحولات منطقه ای را موجب شده است، ما معتقدیم امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و بزرگان ما رعایت تقوا کردند تا انقلاب اسلامی ایران تبدیل به الگو شد و این در دنیای امروز اتفاق افتاد. بنابراین معلوم می شود که تقوای سیاسی کارایی دارد و انسان ضمن اینکه متقی است می تواند کارهای بزرگی انجام دهد و دیگران نیز از او تبعیت کنند و این امری است که خدای تبارک و تعالی وعده داده است که " ومن یتق الله فی یجعل من امره یسرا" تقوا راهگشا است. و اگر تقوا نباشد آدمی بازنده است و الا تقوا همه جهان را به دنبال متقی می کشاند.



وی در تشریح چگونگی دستیابی به تقوای سیاسی گفت: تقوای سیاسی نیازمند به تعبد شرعی است. برای اینکه همواره در راه درست باشیم در تمام دوران زندگیمان نیاز به امام و راهنما داریم که در زمان حضور پیامبر و امام معصوم آن بزرگوارانند و در زمان غیبتشان ولی فقیه است که ولی فقیه هر حرکتی که انجام داد مثل حرکت رسول الله(ص) باید برای ما الگو باشد. لذا تبعیت از رهبری عاملی بسیار سازنده برای ترقی و تعالی است که " و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما".



حجت الاسلام ابراهیمی در پاسخ به این سؤال که چه عواملی باعث شده که به آن تقوای سیاسی مورد تأکید رهبری دست نیابیم، گفت: وقتی تقوا به کمال نرسیده باشد و بشر وقتی به قدرت برسد خواه ناخواه تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که " ان الانسان لیطغی ان رآ ه الستغنی". پیامبر اسلام(ص) فرمود: مسلمین آگاه باشید که بر هر کدامتان شیطان مسلطی است که شما را امر به بدی می کند. آدمی بدبخت و ناتوان است و به محض اینکه به جایگاهی رسید چه نفوذ مردمی و یا امکانات مالی و یا قدرت حکومتی پیدا کرد بلافاصله غرور او را می گیرد. هواهای نفسانی و خواسته های درونی و گاهی دوستان و همنشینان و آرمانهای دست نیافتنی موجب بی تقوایی می شود.