تحریم بر ملت ایران تاثیرگذار نیست/ با جدیت در مسیر توسعه حرکت می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی ‌نژاد در مراسم افتتاح همزمان پروژه‌ های جنوب سیستان و بلوچستان اظهار داشت: امروز طرح ‌های بسیار خوبی به بهره ‌برداری رسید و عملیات اجرای یکی از پروژه ‌ها نیز آغاز شد.

وی گفت: یک سد بزرگ نیز به‌ طور رسمی افتتاح شد که آب آن مزارع را سیراب، روستاها را آباد و کام‌ های تشنه را سیراب خواهد کرد .

وی ضمن تبریک به مردم سیستان و بلوچستان به ویژه چابهار و کنارک و روستاهای منطقه برای افتتاح این طرح ‌ها افزود: انشاالله هرچه زودتر کل شبکه آبرسانی تکمیل می شود.

رئیس جمهور بیان داشت: حضور نیروی دریایی در استان موجب امنیت خواهد بود همچنین قرار است مهندسان نیروی دریایی نیز به پروژه‌های عمرانی و آبادانی استان کمک ‌کنند .

وی افزود: امروز ساختن ایران حرکتی مکتبی، انقلابی و دینی است.

وی گفت: دشمنان به هزار بهانه و بازی سیاسی و غیرسیاسی از اطراف دنیا می خواهند در داخل کشور نفوذ کنند و مانع پیشرفت ایران اسلامی شوند.

وی افزود: ایران باید در جهان به عنوان کشوری نمونه و الگو در بخش‌ های فرهنگی، اقتصادی، عمرانی و آبادانی معرفی شود.

احمدی نژاد اظهار داشت: اگر می ‌خواهیم فرهنگمان ماندگار شده و در عرصه سیاسی و فرهنگی دنیا اثرگذار باشد و عزت و استقلال ما در جهان حفظ شود، عمران و آبادانی کشور الزامی است .

وی گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که امروز زشت ‌ترین اندیشه ‌ها با پشتوانه پیشرفت اقتصادی و علمی به دنیا تحمیل می‌شود .

وی با اشاره به فشار روانی، سیاسی و تبلیغی دشمنان افزود: به نمایندگی از ملت ایران به آنان می ‌گویم که به بیراهه می‌روید زیرا در طول یک سالی که فشار بر ملت بی ‌نهایت بود، نه تنها پیشرفت ‌ها کمتر نشد بلکه افزایش چشمگیری نیز یافته است .

رئیس‌ جمهور بیان داشت: ملت ایران راه پیشرفت، عظمت و سرافرازی را پیدا کرده است و کشور را خواهد ساخت و توطئه‌ های دشمنان را نقش بر آب می کند .

وی گفت: هدف دشمن از دروغ‌ پراکنی علیه خادمان مردم، جلوگیری از ساختن ایران است.

وی افزود: دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه و هیاهو هستند و می ‌خواهند مسائل اصلی کشور را جابجا کنند اما به بیراهه می روند .

احمدی نژاد اظهار داشت: حرکت سازندگی در کشور بسیار گسترده و با سرعت بالا رو به پیش است .

وی گفت: همه بهانه دشمنان این است که می ‌خواهند مانع از پیشرفت ملت ایران شوند اما باید بدانند که این ملت تصمیم گرفته تا خود را به قله ‌ها برساند .

وی افزود: ایران 75 میلیون نفر جمعیت دارد که اگر همه دست در دست هم دهیم آن را گلستان خواهیم کرد.