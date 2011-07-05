نرخ بالای سود بانکی بی انصافی است

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا نظام بانکی کشور با توجه به نرخهای سودی که از دریافت کنندگان تسهیلات می گیرد، مطابق با بانکداری بدون ربا عمل می کند، گفت: مشکل نظام بانکی کشور نرخهای سود بانکی نیست، نرخ سود بانکی اگر ربا باشد چه نرخ کم باشد و چه زیاد، ربا و حرام است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علاوه بر این، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی بی انصافی است، افزود: اگر نرخ سود تسهیلات ربا نباشد، اشکالی ندارد و فقط بالابودن آن بی انصافی است.

وی افزود: آنچه مهم است، این است که سیستم به گونه ای ساماندهی شود که به سود پول توجه نکنیم، بلکه به سود فعالیتهای اقتصادی در بازار توجه کنیم و سود سپرده گذاران نیز ناشی از سود واقعی اقتصاد در واقعیت و میزان عمل باشد.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه اگر بر این روش عمل شود، سیستم به هیچ وجه ربوی نخواهد بود، گفت: اگر این شرایط محقق نشود همچنان سود پول حاکم خواهد بود، گرچه ما نام آن را عوض کنیم.