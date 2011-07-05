همزمان با فرا رسیدن سالروز با سعادت ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار، خبرگزاری مهر در گفتگویی با سردار سرلشگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ، به بررسی مسائل مهم داخلی و خارجی کشور پرداخته که در ادامه بخش اول این گفتگو آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشگر محمد علی جعفری در ابتدای این گفتگو با تبریک اعیاد شعبانیه و روز پاسدار به بیان دستاوردهای مهم سپاه در عرصه های مختلف نظامی، اقتصادی و علمی پرداخت و با اشاره به حضور متوالی رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر در مراسم تحلیف دانش آموختگان دانشگاه افسری امام حسین(ع) ، این حضور را مبارک دانست و آن را نشان دهنده توجه ایشان به آینده سپاه و لزوم کادر سازی در این نهاد انقلابی ارزیابی کرد.

وی وجود دانشگاه امام حسین(ع) را به جهت تربیت کادر آینده نیروهای سپاه عنوان کرد و افزود علاوه بر دانشگاه افسری، دانشگاه جامع امام حسین (ع) نیز این وظیفه را بر عهده دارد.

سردار جعفری در ادامه به اقدامات اقتصادی سپاه در زمینه های مختلف اشاره کرد و با جهادی برشمردن این اقدامات، پیشرفتهای کشور در این زمینه را یادآور شد.

در ادامه فرمانده کل سپاه در پاسخ به خبرنگاران مهر مهمترین موضوعات داخلی و خارجی کشور را تشریح کرد.

سردار جعفری در خصوص به راه اندازی موج جدید ترورها توسط دشمنان انقلاب اسلامی، گفت: وقتی که دشمنان از اجرای برنامه ریزی های خود نا امید و یا با شکست مواجه می شوند به اقدامات خشن مستقیم فیزیکی روی می آورند.

وی اضافه کرد: تحرکات دشمن در چنین شرایطی یا اقدام به جنگ است یا اقدامات نا امن کننده که با تحریک دشمنان انقلاب اسلامی توسط گروههای مسلحی که درکشورهای همسایه جنوب شرق یا شمال غرب کشورمان مستقر هستند انجام می شود. اکنون که دشمن از اقدام نظامی علیه ایران نا امید شده است بنا دارد با تحرکات تروریستی به ایجاد ناامنی و ترور دست زند.

*دستیابی سپاه به اطلاعات تازه ای در خصوص طراحی موج جدید ترورها

فرمانده کل سپاه گفت: هم اکنون در مقطعی هستیم که احساس می شود دشمنان ما در برنامه هایی که از قبل تعیین کرده بودند به شکست رسیده اند و در این مقطع طبیعی است که این اقدامات ترور فیزیکی و ناامنی را توسعه دهند.

وی افزود: البته اطلاعات و شواهدی هم از این حرکت های اخیرا بدستمان رسیده است که راه آن هوشیاری دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و همه مسئولان بخش های مختلف است.

سردار جعفری با اشاره به اینکه سپاه تامین حفاظت دانشمندان هسته ای و شخصیت های علمی که ممکن است مورد هدف دشمنان انقلاب اسلامی باشند را از سال گذشته برعهده گرفته است، گفت: با این حال در این زمینه هوشیاری بیشتر، آماده باش و توجه خاص به موارد مشکوک مورد نظر است.

*آمادگی کامل ارتش سایبری سپاه برای مقابله با هرگونه تهاجم سایبری

سردار جعفری در ادامه در خصوص فعالیت ارتش سایبری اظهار داشت: ما توانمندی های بسیار خوبی در این زمینه داریم چراکه موضوع استعداد، هوش و توانمندی های فردی افراد در این حوزه مطرح است.

وی اضافه کرد: توانی که برای نفوذ و مقابله در فضای سایبری وجود دارد در ایران اسلامی کم نیست و شاید خیلی از سربازان و افسران جنگ سایبری کشورهای دیگر ایرانی باشند که به آنها در این جنگ کمک می کنند.

فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه این استعداد بسیار بالا در نیروی انسانی و همچنین امکاناتی که مورد نیاز این حوزه است در ایران وجود دارد، گفت: بنابراین ما دارای آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه جنگ سایبری هستیم.

وی با بیان اینکه اگر دشمن اقدامی را در این زمینه انجام دهد مقابله به مثل با آنها در دستور کار قرار می گیرد، گفت: ماموریت سپاه در همه زمینه های نظامی، فرهنگی و ... دفاعی است. در جنگ سایبری هم نگاهمان و سیاستمان پدافندی و دفاعی است . بدیهی است در صورتی که دشمن اقدامی را انجام دهد اقدامات پدافندی از جانب ما صورت می گیرد، همانطور که در بحث موشکی نیز این سیاست را دنبال می کنیم.

*تنها گوشه ای از توانمندی موشکی سپاه در رزمایش پیامبر اعظم (ص) 6 به نمایش در آمد

سردار جعفری همچنین در مورد توان موشکی سپاه گفت: شلیک موشک ها از سیلوهای زیرزمینی، مخفی نگه داشتن موشکها از دید دشمن و بصورت پراکنده نگه داشتن موشکها و استفاده از اصل غافلگیر کردن دشمن در زمان و مکان مواردی است که برای ما مهم بوده بطوریکه چندین سال بر روی آن کار کرده ایم و برنامه ریزی های عمده ای روی آن انجام داده ایم که گوشه ای از این توانمندی ها در رزمایش پیامبر اعظم (ص) 6 نشان داده شد.



وی با بیان اینکه توانمندیهای روزافزون نیروهای مسلح موجب ایجاد قدرت بازدارندگی شده است، گفت: این قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران موجب شده که دشمن در طول 2-3 سال اخیر در اوج تهدیداتش نتواند اقدامی را انجام دهد.

*بستن تنگه هرمز همچنان در دستور کار است

فرمانده کل سپاه در خصوص در دستور کار بودن بستن تنگه هرمز در شرایط تهدید نیزعنوان کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک تنگه هرمز این موضوع هیچ وقت از دستور کار ما خارج نمی شود ضمن اینکه ما صرفا به این موضوع هم اکتفا نکرده و در این نقطه متوقف نشده ایم .

وی افزود: در حال حاضر به دنبال امکان استفاده از توان دفاعی خود در آبهای آزاد هستیم یعنی اگر دشمن خارج از تنگه هرمز بخواهد تهدیدی را متوجه جمهوری اسلامی ایران کند قدرت مقابله به مثل وجود دارد و این استراتژی هم اکنون در دستور کار ما قرار دارد.

*یاوه گویی های اخیر مقامات آمریکایی مسبوق به سابقه است

وی همچنین در خصوص اظهارات اخیر مداخله جویانه "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا که در آخرین روز از مسئولیتش مدعی شده بود ایران ظرف 1 تا 3 سال آینده به بمب های هسته ای دست پیدا خواهد کرد نیز گفت: اینها از این گزافه گویی ها و یاوه گویی ها زیاد می کنند و هر زمان که ناامید می شوند و تیرشان به سنگ می خورد یا به اتهام زدن های سیاسی روی می آورند یا به ترورهای فیزیکی، بنابراین اظهارات اخیر مقامات آمریکایی هم در ادامه این موضوع قابل تحلیل است.

ادامه دارد...