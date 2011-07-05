رعایت نظم و انضباط در کارها موجب پویایی و بهبود ماموریتها می شود

به گزارش خبرنگار مهر محمد قنبری صبح سه شنبه در صبحگاه مشترک فرماندهی انتظامی کردستان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: بحمدالله با تلاش و کوشش شبانه روزی ماموران انتظامی استان کردستان امنیت مطلوب و خوبی دارد و انتظار می رود با مشارکت و همراهی خوب مردم نیز این روند همچنان ادامه داشته باشد .

وی ضمن تاکید بر حفظ وضع موجود و تلاش در جهت بهبود آن، بیان کرد: فرماندهان و مسئولان ضمن حفظ آمادگی و تقویت توان رزمی یگان های خود باید در مقابل هرگونه تحرک و جولانگری معاندین ایستادگی کنند تا آنها به هیچ وجه جرات عرض اندام و سرکشی نداشته باشند.

جانشین فرماندهی انتظامی کردستان خطاب به ماموران گفت: اولین موضوعی که همیشه باید مد نظر باشد توجه به مبانی انضباطی است و آیین نامه انضباطی تکلیف را مشخص کرده است و باید به اجرای موارد مشخص شده در این آیین نامه همت گماشت.

قنبری در ادامه ضمن تاکید بر رسیدگی و نظارت دائمی فرماندهان بر امور انضباطی کارکنان، افزود: رعایت دقیق انضباط ظاهری و معنوی توسط کارکنان موجب ایجاد روحیه و ارتقاء انگیزه می شود و تقویت روحیه و انگیزه پویایی و تثبیت امنیت پایدار را فراهم می کند.

وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: امنیت موجود و وضعیت مطلوبی که در استان برقرار شده است مرهون زحمات و تلاشهای بی شائبه ماموران انتظامی استان بوده که قطعاً لازمه این پیشرفت رعایت نظم وانضباط و نیز تحکیم و تقویت مبانی انضباط در محیط کار می باشد .

در پایان این مراسم یگان های حاضر در میدان صبحگاه از مقابل جایگاه رژه رفتند و آمادگی رزمی و دفاعی خود را به نمایش گذاشتند.