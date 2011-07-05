10 پروژه راهسازی در روستاهای سروآباد فعال است

عطاالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: یکی از برنامه های اداره کل راه و ترابری استان کردستان توسعه راه های روستایی و ایجاد امکان حمل و نقل آسان برای مردم است که در همین راستا هم اکنون 10 پروژه راه روستایی در شهرستان سروآباد فعال است.

وی بیان کرد: در دو سال گذشته روند بهسازی راه‌های روستایی استان کردستان با جدیت دنبال شده و با تخصیص اعتباری مناسب امیدواریم این روند با شتاب مناسبتری دنبال شود تا میزان بهره مندی مردم استان کردستان از راه روستایی مناسب به میانگین کشوری برسد.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان با اشاره به پروژه های فعال راه روستایی در شهرستان سروآباد یادآور شد: راه روستایی اورامان- نوین، بیساران، تخان- انجمنه، سپیدار- هزار خانی، روار- ژریژه، دوآب- پایگلان - نی‌آباد، بوریدر، چشمیدر و یوژنان در حال اجرا است که با توجه به پیشرفت فزیکی شماری از این پروژه ها طی ماه های آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

قادری ادامه داد: توسعه راههای روستایی، توسعه سایر بخش های منطقه از جمله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بدنبال خواهد داشت و تأثیر آن در کاهش محرومیت کاملاً مشهود است.

وی در پایان خواستار افزایش اعتبارات راه روستایی استان کردستان شد و افزود: علیرغم تمامی اقدامات و تلاش های صورت گرفته در این حوزه با کمبودهای مواجه هستیم و انتظار می رود که با اختصاص اعتبارات جهشی و ویژه این مشکلات و نارسایی ها برطرف شود.