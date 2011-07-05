شرکت ماموت دیزل قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، به مناسبت هفته صنعت و معدن صبح امروز در مراسمی با حضور مهدی غضنفری سرپرست وزارت صنایع و معادن و عجم استاندار قزوین بهره برداری از شرکت ماموت دیزل در شهرک صنعتی کاسپین قزوین آغاز شد.

این واحد بزرگ تولیدی در زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع با 200 میلیارد ریال و 10 میلیون یورو هزینه ارزی راه اندازی شده است.

مساحت سالن های تولیدی این مجتمع صنعتی 12 هزار متر مربع است.

با افتتاح این واحد تولیدی سالانه 7 هزار و 500 دستگاه انواع خودروهای سنگین اسکانیای کشنده جی 380 تولید می شود.

با راه اندازی این واحد تولیدی زمینه اشتغال 210 نفر در استان فراهم شد.