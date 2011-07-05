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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۹:۲۶

در غیاب افشار /

«تاریخ یزد» به چاپ چهارم رسید

«تاریخ یزد» به چاپ چهارم رسید

چاپ چهارم کتاب «تاریخ یزد» نوشته جعفربن محمد بن حسن جعفری و به کوشش ایرج افشار توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «تاریخ یزد» را جعفربن محمد بن حسن جعفری به رشته تالیف درآورده و به کوشش زنده‌یاد ایرج افشار به اثری قابل استفاده برای مخاطب امروزی درآمده است.

این کتاب درباره تاریخ و جغرافیای یزد یکی از شهرهای قدیمی ایران است. این متن نخستین کتابی است که درباره یزد و اخبار آن در قرن نهم هجری، تألیف شده و مآخذ کتاب‌های دیگر بوده که در قرون بعد راجع به این شهر نوشته‌اند.

یزد در دوره‌ای که مؤلف این کتاب می‌زیست اهمیتی در خور توجه داشت و چنانکه از نوشته‌های این کتاب برمی‌آید، مدرسه‌های متعدد در آن شهر بوده است و طبعاً علما و طلاب متعددی در حوزه‌های بحث و درس این مدارس به تعلیم و تعلم اشتغال داشته‌اند.

در این کتاب اطلاعات دست اول راجع به حوادث تاریخی و وضع جغرافیایی و احوال و آثار رجال یزد در روزگارانی که این شهر رونق و شکوهی داشته است، به دست داده می‌شود. اطلاعاتی درباره مدرسه‌ها، مسجدها، باغ‌ها و آب‌ها و دیگر آثار یزد در این کتاب.

متن‌هایی که در تاریخ محلی شهرهای ایران هست از جهت شمول بر حوادث محلی و شرح احوال رجال در تحقیقات مورد استفاده خواهد بود.

چاپ چهارم این کتاب در شمارگان 1000 نسخه و در 286 صفحه توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.

کد مطلب 1351635

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