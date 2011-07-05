یادمان محمد نوری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جایزه محمد نوری با اجرای قطعاتی از ساخته های محمد سریر،کامبیز مژدهی،فریبرزلاچینی ونادر ابراهیمی که در گذشته با آواز محمد نوری اجرا شده بود توسط هومن جاوید، رضا یزدانی، خشایار اعتمادی ، علی تفرشی و مانی رهنما به روی صحنه رفت.

در ابتدای این مراسم که با اجرای فرزاد جمشیدی،مجری با سابقه برنامه های سحرگاهی ماه رمضان بود پس از ارائه صحبت هایی در خصوص زندگی و آثار محمد نوری از هومن جاوید دعوت کرد که با ارکستر محمد نوری به رهبری لوریس هوویان همراه شود؛ هومن جاوید در این بخش از برنامه ترانه "صدای مرد چوپان" را اجرا کرد.

پس از اجرای هومن جاوید چهره جدید موسیقی پاپ ، رضا یزدانی که اغلب او را با آواز بر روی فیلم های مسعود کیمیایی می شناسند به روی صحنه آمد و قطعه سفرهای دور به آهنگسازی و شعر نادر ابراهیمی را به سبک آواز خود خواند در این بخش از برنامه پیتر سلیمان پور به عنوان سولیست ساکسیفون ارکستر را همراهی کرد.

اجرای قطعه "اگر تو آمده بودی" با شعری از فریدون مشیری و آهنگسازی محمد سریر با آواز علی تفرشی به روی صحنه رفت و پس از آن نیز قطعه گریز با آواز مانی رهنما و پیانو نوازی نگین سریر اجرا شد.

قطعه آرزو یکی دیگر از قطعات براساس شعری از حسین منزوی و آهنگسازی محمد سریر بود که با آواز خشایار اعتمادی اجرا شد، این خواننده موسیقی پاپ در ابتدای اجرای خود ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در سالن گفت : در ابتدا اجازه می خواهم که از شما علاقمندان که به پاس یادمان استاد بی بدیل آواز ایران محمد نوری گردهم آمده اید مراتب سپاس را به جا آورم ؛ خداوند مهر انسان ها را در قلب شما می اندازد که باعث ماندگاری آنها باشید و یکی از این چهره های ماندگار محمدنوری است که با هدایت و حمایت معنوی دکتر محمد سریری در ساخت قطعات خاطره انگیز با آواز نوری این چهره نامی هنر ایران زمین را جاوید کرد .

وی در ادامه افزود : من این توفیق را دارم که ترانه ای از این دو بزرگوار را که برای نخستین بار در سال 1347 اجرا شد را بار دیگر برای شما به روی صحنه ببرم.

اعتمادی پس از پایان صحبت های خود قطعه "آرزو" را با ساز پیانو تکنوازی کرد و پس از آن ترانه "باران" را خواند و به خانواده محمد نوری تقدیم کرد.

اجرای قطعه " ای وطن" با تکنوازی ساز پیانو توسط رامین بهنام و آواز رضا یزدانی از دیگر برنامه های این اجرا بود ، در ادامه این بخش قطعه بی کلام عروسی به آهنگسازی محمد سریر به روی صحنه رفت.

پس از پایان این بخش از اجراهای موسیقی مراسم تقدیر از خانواده نوری انجام شد ، در این بخش از برنامه حمید شاه آبادی معاونت هنری وزارت ارشاد، داود گنجه ای قائم مقام خانه موسیقی و محمد میرزمانی مدیرکل دفتر موسیقی و محمد علی کشاورز به روی صحنه آمدند تا مراسم اهدای جوایز را به جا آورند.

قبل از اجرای مراسم اهدای جایزه محمد نوری ، محمد علی کشاورز در میان حاضرین در جمع خطاب به فرزاد جمشیدی مجری مراسم گفت : من در درجه اول آکتور تئاتر هستم نه سینما و شما به اشتباه مرا به آکتور سینما خواندید و نکته دیگر اینکه چرا نگفنید شعر سفرهای دور از نادر ابراهیمی است و نکته آخر اینکه محمدنوری پیش از اینکه خواننده باشد بازیگر تئاتر بود او کار خود را در عرصه نمایش با تئاتر "بلبل سرگشته" به نویسندگی و کارگردانی علی نصیریان آغاز کرد؛ هنرمند واقعی کسی است که انسانیت و کرامت داشته باشد که محمد نوری در طول سالها فعالیت خود از این شرافت و کرامت برخوردار بود.

پس از پایان صحبت های کشاورز ، همسر محمد نوری به روی صحنه آمد و از یک عمر همراهی ایشان با محمد نوری تقدیر شد ؛ همسر این هنرمند هم جایزه خود را به انجمن خیریه سرطانی های ایران تقدیم کرد ؛ محمد سریر یکی دیگر از هنرمندانی بود که به عنوان یکی از دوستان قدیمی محمد نوری تقدیر شد ؛ بهار مشیری دختر فریدون مشیری آخرین فردی بود که در به پاس همراهی پدرش با نوری در این مراسم تقدیر شد.

پس از پایان مراسم تقدیر ، محمد سریر به روی صحنه آمد تا قطعه "آواز با عشق " را رهبری کند ؛ وی در ابتدای اجرای این قطعه گفت : جای محمد نوری در میان ما خالی است ، محمد نوری یگانه هنرمندی است که در سه نسل ماندگار شده است و با وجود تنوع سلیقه هایی که در بین نسل جوان است جای خود را باز کرده است و در شرایطی که هنر موسیقی به سر می برد و احساس می کنم این هنرارزشمند در سراشیبی است و اندیشه نوری می تواند پایه های موسیقی پاپ را محکم کند و مطمئن هستم این اندیشه در آثار جوانان فعال در این عرصه منعکس خواهد شد و در کنسرت هایی که برگزار می کنند این اندیشه را بیان می کنند در واقع محمد نوری تکثیر می شود .

سریر در پایان گفت : قطعه"آواز با عشق" را همراه با فریدون مشیری در سال 76 ساختیم که به محمد نوری هدیه دادیم و او هم آواز این قطعه را خواند و حالا هم این قطعه را در این مراسم به محمد نوری برای حضور موثر او در تاریخ فرهنگ و هنر تقدیم می کنم.

در ادامه این مراسم قطعه "مرسدس" با آواز مانی رهنما اجرا شد و پس از آن علی تفرشی به همراه نیما دلنوازی نوازنده تار، بابک بنی حسینی نوازنده دف به روی صحنه آمدند و همراه با ارکستر قطعه می عشق را اجرا کردند .

رضا یزدانی بار دیگر به روی صحنه آمد و قطعه خلیج فارس و ای ایران را اجرا کرد ، هومن جاوید هم جان مریم را با همراهی حاضرین در سالن به روی صحنه برد و پایان بخش این مراسم هم اجرای قطعه "وطن" با آواز دسته جمعی ، خشایار اعتمادی ، علی تفرشی، رضا یزدانی، هومن جاوید و مانی رهنما بود.