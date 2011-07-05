دولت لبنان تغییر قضات دادگاه حریری را درخواست کند

حسین صباح زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دادگاه ترور رفیق حریری و سخنان ‏سیدحسن نصرالله اظهار داشت: به نظر می رسد نصرالله در بخشی از سخنانش سعد حریری و ‏مسیحیان را مورد اشاره قرار داد و به آنها در خصوص اینکه با عقلانیت با کیفرخواست تعامل ‏کنند، تذکر داد.‏

وی با بیان اینکه رهبری گروه های مسیحی در لبنان به دست سعد حریری است، افزود: آنها مایل ‏هستند لبنان به صحنه بحران تبدیل شود و اسراییل از این مسئله استفاده کند، در حالی که وی نباید ‏اجازه دهد غربی ها به این سهولت وارد مسائل سیاسی لبنان شوند.

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این کارشناس مسائل بین الملل بیان داشت: در عین حال دولت میقاتی به عنوان دولتی انتخاب شده ‏که مسئول و دارای ترکیبی از همه گروه های لبنانی است و اینکه در آغاز کار که با چنین حکمی ‏مواجه شده به روشنی نشان دهنده اهداف و غرض های ناصحیح در مقابل این دولت است.



صباح زنگنه ادامه داد: اهداف سیاسی دادگاهی که چنین حکمی صادر می کند، بر اهداف قضایی ‏آن می چربد و با چنین روندی دادگاه به سوی دیگر کشیده می شود.‏



وی فشار گروه های مخالف را همزمان با فشارهای آمریکا و اسراییل بر سوریه دانست و گفت: ‏فشارهای غرب بر سوریه طبیعی است اما در لبنان مسنولیت هر گونه پیش آمد و حرکت بحران ‏زا متوجه گروه 14 مارس است.‏



این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: 14 مارسی ها می خواهند ترکیب اکثریت دولت لبنان ‏را داشته باشند و برای رسیدن به این منظور حاضرند دست به هر جنایتی حتی همکاری با آمریکا ‏و اسراییل بزنند.‏



صباح زنگنه ادامه داد: وزیر کشور لبنان اعلام کرده بود هزاران حکم کیفرخواست داریم و 15 تا ‏‏20 هزار حکم بازداشت صادر شده، در عین حال دولت حاضر است با اعلام این موضوع در ‏مقطع زمانی خاص نشان دهد که اغراض دادگاه امنیتی و سیاسی است.‏



وی یادآور شد: قضات دادگاه ترور رفیق حریری مورد اعتماد نیستند و دولت لبنان می تواند با ‏توجه به تشکیک در حکم دادگاه درخواست تغییر قضات را مطرح و در این زمینه اقدام کند.



