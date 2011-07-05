دموکراسی از نوع آمریکایی؛ هر تغییری که به نفع صهیونیستها باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور اردن امروز درمقاله ای با عنوان "معنی دموکراسی از نگاه آمریکایی" می نویسد: معنی کلی و فراگیر دموکراسی یعنی این که ملت صاحب قدرت و حق و در اتخاذ تصمیمات دخیل باشد و همچنین نظارت بر اجرای آن و درعین حال محاسبه نتایج آن با روش های مسالمت آمیز را داشته باشد. این درحالی است که باید گفت دموکراسی برای ارتقای جامعه یک ضرورت غیرقابل اجتناب است به گونه ای که هیچ گونه پیشرفتی بدون آن به دست نمی آید.

"فواد دبور" نویسنده این مقاله درادامه این پرسش را مطرح می کند که آیا نگاه آمریکا به دموکراسی با مفهوم واقعی آن هماهنگی و انسجام دارد درحالی که آمریکا مدعی است در منطقه خاورمیانه به ویژه کشورهای عربی درتلاش برای اجرای آن است؟ دموکراسی که آمریکا می خواهد طبق سیاستهایش به اجرا درآورد عبارت است از ایدئولوژی اشغال و جنگ، کشتار و درگیری داخلی بین یک ملت و درحقیقت آن ملت ابزاری سیاسی برای بهره برداری خود و همچنین فراهم نمودن منافع شریک استراتژیکی اش یعنی اسرائیل است.

آمریکایی ها در اجرای معنای دموکراسی در منطقه خاورمیانه به صورت مستقیم از گزینه دخالت نظامی استفاده می کنند مانند آنچه درعراق این روزها شاهدیم یا اینکه به ابزار صهیونیستی تکیه می کنند مانند آنچه در لبنان اتفاق افتاده و یا نه از گروه هایی که از هویت ملی شان دور افتاده اند استفاده می کنند همانند آنچه این روزها در سوریه شاهد آنیم.

"فواد دبور" ادامه می دهد: دموکراسی در نگاه آمریکا یعنی اینکه امت عربی در دایره اتهام قراربگیرد و خود را حاکمی قرار می دهد که مقاومت و ایده آن و همچنین فرهنگ مقاومت را محکوم می کند بلکه گروه های مقاومت را برای آنکه در برابر سیاست هایشان سرخم کنند و با اهداف استراتژی اش و در راس آن اسرائیل مقابله نکنند تحت فشار قرار می دهد.

این همان سیاستی است که واشنگتن در قبال سوریه به کار گرفت و آیا از سران این کشور نخواست که با روش آمریکا در منطقه همکاری نموده و در برابر دسیسه آمریکایی در خاورمیانه مقابله نکنند و درعین حال فکر حمایت از مقاومت را از سر دور کنند؟

مفهوم دموکراسی در نظر واشنگتن یعنی پیاده کردن دسیسه امپریالیستی آمریکایی- صهیونیستی و به معنای دقیق دموکراسی آمریکایی یعنی وسیله ای برای به بندگی درآوردن ملت های منطقه. و بالطبع هنگامی که سوریه دموکراسی آمریکایی را رد کرد و درتلاش برای اجرای دموکراسی حقیقی که همان آزادی و بازگرداندن کرامت به انسان هاست درآمد تحریم ها علیه این کشور به امری ضروری و بلکه واجب تبدیل شد.

الدستور درپایان خطاب به آمریکا توصیه کرد: بهتر است دست از ارائه نمایش دموکراسی آمریکایی در خاورمیانه به طور کلی و به ویژه در سوریه دست بردارد و تاکید می کنیم که گزینه دموکراسی مسالمت آمیز در سوریه از طریق قوانین منظم در حال تقویت است.