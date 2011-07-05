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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

عضویت ایران در اتحادیه تعرفه‌ای حمل ونقل بار با راه‌آهن اروپا-آسیا

لایحه عضویت ایران در اتحادیه تعرفه ای حمل ونقل بار با راه آهن اروپا- آسیا به منظور گسترش حضور فعال ایران در سازمانها ومجامع بین المللی و بهره گیری از آن در جهت تامین منافع ملی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، لایحه عضویت ایران در اتحادیه تعرفه ای حمل ونقل بار با راه آهن اروپا- آسیا که بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب هیئت وزیران رسیده ،برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است : به منظور گسترش حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در سازمانها ومجامع بین المللی و بهره گیری ازآن در جهت تامین منافع ملی وتحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه ای و بین المللی در راستای اصول واهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی وتکنولوژی ،لایحه عضویت ایران در اتحادیه تعرفه ای حمل ونقل بار با راه آهن اروپا- آسیا ، برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه ، به دولت اجازه داده می شود در " در اتحادیه تعرفه ای حمل ونقل بار با راه آهن اروپا- آسیا "،عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند. بر این اساس ، تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است .

کد مطلب 1351648

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