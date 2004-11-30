يك نماينده مجلس: دانايي و علم بايد در ممكلت حرف اول را بزند نه سياست و جناح بندي

دكتر حسن اميري خامكاني در پاسخ به خبرنگار دانشگاهي "مهر" در زمينه ايجاد باور فرهنگي به علم ؛ راهكار حل مشكلات جامعه در نظام آموزشي گفت : در جامعه امروزي و فرايند توسعه كشور، فرهنگ علمي و علم محوري در حال تبديل شدن به يك باور عمومي است. در اين راستا چشم انداز بيست ساله تنظيم شده است تا كشور ما در بيست سال آينده به كشوري توسعه يافته تبديل شود.





برنامه چهارم حول محور دانايي بسته شده است و اين نكته بيان مي كند كه باور فرهنگي در علم در ميان مسئولان، كارشناسان و تصميم گيران جامعه جا افتاده است

در كشور هاي توسعه يافته بيشتر از 70 درصد ثروت ملي را منابع انساني تشكيل مي دهند. اين منابع انساني در دانشگاه ها پرورش مي يابند. بنابراين بايد باور فرهنگي به علم تزريق شود تا اميدي به توسعه يافتگي داشت

وي در ادامه تصريح كرد: اين چشم انداز بيست ساله به 4 گام پنج ساله تقسيم شده است. پس بايد چهار گام برداريم تا بتوانيم به توسعه يافتگي دست يابيم. در گام اول كه برنامه چهارم است برنامه حول محور دانايي بسته شده است و اين نكته بيان مي كند كه باور فرهنگي در علم در ميان مسئولان، كارشناسان و تصميم گيران جامعه جا افتاده است.مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در ادامه خاطر نشان ساخت: علم فناوري و تكنولوژي نرم افزار هدايت كننده توسعه كشور است و تا اين نرم افزار نباشد حركتي به سمت توسعه نخواهيم داشت. بنابراين بايد هم فرهنگ توجه به دانشگاه ها و دانشجو و علم را در مردم ايجاد كنيم و هم بايد در بين مسئولان صنعتي، اقتصادي، كشاورزي و تصميم گيريان و تصميم سازان سه قوه اين باور ايجاد شود.استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان يادآور شد: هر كاري كه در مملكت مي خواهد صورت گيرد بايد با ديد علمي به انجام برسد. دانايي و علم بايد در ممكلت حرف اول را بزند تا سياست و جناح بندي.وي افزود: بايد به دانشگاه و دانشگاهي نگاه ويژه داشت و كمبودهاي آنها را حل كرد. در كشور هاي توسعه يافته بيشتر از 70 درصد ثروت ملي را منابع انساني تشكيل مي دهند. اين منابع انساني در دانشگاه ها پرورش مي يابند. بنابراين بايد باور فرهنگي به علم تزريق شود تا اميدي به توسعه يافتگي داشت.