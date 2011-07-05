ساخت داروی جوانی از خاک دورافتاده ترین جزیره جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، داروی "رپامایسین" که با نام داروی "همیشه جوان" نیز شناخته می شود، از مواد شیمیایی موجود در خاک جزیره ایستر، یکی از دور افتاده ترین مناطق زمین در فاصله سه هزار و 200 کیلومتری از سواحل شیلی، ساخته شده است.

از این دارو برای آزمایش بر روی کودکان مبتلا به سندرم هاچینسون-گیلفورد پروگریا یا HGPS، اختلال ژنتیکی نادری که سالخوردگی در آن به سرعت رخ داده و مبتلایان به آن در اثر سالخوردگی در سن 12 سالگی می میرند، استفاده شده است.

HGPS طی فرایندی خطرناک به وجود می آید که به واسطه آن پروتئینی به نام "پروگرین" در تمامی سلولهای بدن فرد ساخته شده و منجر به ایجاد پیری زودرس در این سلولها می شوند. داروی رپامایسین می تواند سلولهای آلوده به این پروتئینها را از بین برده و سلولهای سالم را دست نخورده باقی بگذارد.

فرانسیس کالینز، محقق علوم ژنتیکی دانشگاه پزشکی هاروارد که در کشف این دارو همکاری داشته است اکنون قصد دارد با توجه به شباهتهایی که میان فرایند سالخوردگی و بیماری HGPS وجود دارد، امکان استفاده عمومی از این دارو را مورد بررسی قرار دهد.

بر اساس گزارش تلگراف، این دارو در حال حاضر برای متوقف کردن سیستم ایمنی بدن پس از انجام جراحی های پیوند اعضا مورد استفاده قرار می گیرد. به گفته محققان حتی مقدار کمی از این ماده می تواند سلامت و طول عمر اندامهای بدن و انسان را افزایش دهد. نتایج این مطالعه در مجله Science Translational Medicine منتشر شده است.