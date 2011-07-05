گوگل دست دولتها را رو کرد/ کدام کشورها خواستار حذف مطالب از گوگل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل عملکرد شفاف را یکی از اصلی ترین ارزشهای شرکت خود می داند که به واسطه آن اطمینان حاصل کردن از شفافیت در جریان اطلاعات مرتبط با ابزارها و خدمات این را مسئولیت خود می داند. به گفته گوگل اطلاعات بیشتر به معنی انتخاب، آزادی و قدرت بیشتر برای افراد است.

از این رو این شرکت در دوره های زمانی مشخصی "گزارش شفافیت" خود را از درخواست کشورها و دولتهای مختلف مبنی بر برداشتن اطلاعات از خدمات و ابزارهای مختلف گوگل منتشر می کند. در گزارش شفافیت جدیدی که گوگل در آن به ترافیک کشورهای مختلف جهان در استفاده از ابزارها و خدمات مختلف این شرکت نیز اشاره کرده است، می توان عملکرد و تعداد درخواستهای کشورهای مختلف برای زدودن یا برداشتن اطلاعات مختلف از روی برنامه ها و سرویسهای مختلف گوگل از قبیل موتور جستجو، یوتیوب، Picasa، و دیگر سرویسها را مشاهده کرد. اطلاعات این گزارش که بر روی سایت گوگل قرار گرفته از بررسی عملکرد دولتها در 6 ماهه پایانی سال 2010 به دست آمده است.

نام کشورها با بیشترین درخواست حذف مطلب در گوگل

نام کشور تعداد مطالبی که باید حذف شوند تعداد درخواستهای ارائه شده درصد پذیرش گوگل برزیل 12363 263 76% کره جنوبی 32152 139 100% بریتانیا 93518 38 89% آلمان 1932 118 97%

بر اساس گزارش گوگل، دو کشور برزیل و کره جنوبی بیشترین تعداد درخواستها را برای برداشته شدن اطلاعاتی خاص از روی گوگل ارائه کرده اند برزیل تا پایان سال 2010 در حدود 12 هزار و 363 مورد از اطلاعات موجود بر روی سرویسهای گوگل را نامناسب کاربران خود دیده و خواستار برداشته شدن آنها شده و 263 درخواست برای گوگل ارسال کرده و این شرکت نیز 76 درصد از این درخواستها را پذیرفته است.

دولت کره جنوبی نیز حدود 32 هزار و 152 مورد اطلاعات بر روی سرویسهای مختلف گوگل را نیازمند حذف شدن دانسته و برای برداشته شدن این اطلاعات 139 درخواست تسلیم گوگل کرده است، درخواستهایی که تمامی آنها توسط گوگل اجرا شده اند.

گزارش گوگل نشان می دهد بریتانیا نسبت به دیگر کشورها به هیچ وجه علاقه ای ندارد کاربرانش اطلاعات خاصی را بر روی اینترنت مشاهده کنند، زیرا تعداد مواردی که از جانب این کشور قابل حذف اعلام شده در حدود سه برابر مواردی است که بسیاری از کشورهای پنهان کار، مانند کره جنوبی اعلام کرده اند. تعداد موارد اعلام شده از جانب بریتانیا 93 هزار و 518 مورد بوده و گوگل به 89 درصد از خواسته این کشور تن داده است.

نام کشورهای با کمترین درخواست حذف مطلب در گوگل

نام کشور تعداد مطالبی که باید حذف شوند تعداد درخواستهای ارائه شده درصد پذیرش گوگل روسیه 10 1 100% تایلند 43 1 100% سوئیس 18 4 100% ترکیه 19 6 100%

به گفته گوگل برخی از موارد حذف اطلاعات به بهانه وارد آمدن تهمت به فردی یا سازمانی اعلام شده اند در حالی که بهانه بقیه درخواستها تخطی مطالب یا اطلاعات از قوانین محلی کشورها و یا ممانعت از گسترش نفرت یا مفاهیم غیر اخلاقی بوده است.

بر اساس گزارش تلگراف، از جمله کشورهایی که گوگل به صورت 100 درصدی به درخواست آنها جامه عمل پوشانده می توان به کره جنوبی، آرژانتین، اسپانیا، هلند، و تایلند اشاره کرد اما به نظر می آید این شرکت نسبت به درخواستهای کشورهایی مانند لیبی، هند و تایوان توجه چندانی نداشته است.

همچنین گوگل گزارش داده که مطالبی که برزیل درخواست حذف آنها را داشته مطالبی سیاسی و مرتبط با انتخابات این کشور بوده اند، از این رو گوگل بر اساس حکمی از جانب دادگاهی در برزیل مجبور شده 11 هزار و 500 عکس سیاسی را از روی وب سایت Picasa حذف کند.

همچنین درخواستهای کره جنوبی مبنی بر حذف مطالب غیر اخلاقی بوده است و به گفته گوگل میزان درخواستهای حذف این کشور نسبت به گذشته 48 درصد افزایش داشته است. گوگل می گوید میزان درخواستهای حذف تمامی کشورها نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته است اما در این میان کشورهایی مانند هند با افزایشی 123 درصدی، ژاپن با افزایشی 271 درصدی و لهستان با افزایشی 216 درصدی مواجه شده اند.