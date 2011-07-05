به گزارش خبرنگار مهر، ناخدا یکم عرشه احمد رضا باقری صبح سه شنبه در حاشیه مراسم استقبال از ناوگروه رزمی چهاردهم به خلیج عدن در جمع خبرنگاران بیان داشت: ناوگروه رزمی چهاردهم نیروی دریایی ارتش که جهت انجام ماموریتهای محوله به خلیج عدن اعزام شده بود با به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران اقتدار نیروی دریایی را در دفاع از حراست و منافع جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد به نمایش گذاشتند.

وی اظهار داشت: حضور زیردریایی جمهوری اسلامی یونس به همراه ناوگروه رزمی چهاردهم متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی نقدی و ناو لجستیک بندرعباس اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی را در حضور قدرتمندانه و حراست از منافع کشور در آبهای آزاد بیش از پیش نشان داد.

فرمانده ناوگروه رزمی چهاردهم اعزامی به خلیج عدن افزود: نیروی نظامی و فرامنطقه ای در برخورد با زیردریایی یونس به اشکال مختلف شگفت زدگی خود را نشان دادند.

وی گفت: ماموریت ناوگروه چهاردهم قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در انجام ماموریتهای مستقل بدون نیاز به سایر نیروهای فرامنطقه ای در آبهای آزاد را به اثبات رساند.

ناخدا یکم باقری عنوان کرد: 400 نیرو در رده های مختلف در این ناوگروه با حضور نیروهای جوان انجام وظیفه کردند.

فرمانده ناوگروه چهاردهم اعزامی به خلیج عدن بیان داشت: ناوگروه چهاردهم با حضور در بنادر کشورهای مختلف نقش موثری را در برقراری ارتباط دوجانبه ایران با این کشورها و تقویت دیپلماسی ایفا کرد.

وی یادآور شد: پس از انجام ماموریتهای موفقیت آمیز ناوگروه چهاردهم به همراه زیردریایی جمهوری اسلامی یونس و بر اساس برآوردهای انجام شده در آینده هم احتمال حضور زیردریایی های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در آبهای آزاد وجود دارد.