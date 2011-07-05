حسین رضازده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موفقیت وزنه برداران ایرانی در رقابت های قهرمانی جهان گفت: تمام کشورهای دنیا فهمیدند که ایران در تمام اوزان مدعی است. تا پیش از این فقط در سنگین وزن مدعی قهرمانی بودیم اما مجید عسکری در 56 کیلوگرم و جابربهروزی در 69 کیلوگرم موفق به کسب مدال های نقره و برنز شدند که از نظر ما ارزشمند است و نشان داد که در سبک وزن هم حرف برای گفتن داریم.

وی افزود: اینجا درمالزی همه از جمله مسئولان هیئت اجرایی، مربیان و مردم از قدرت وزنه برداری ایران صحبت می کنند و همه متفق القول می گویند که ایران مدعی اصلی قهرمانی است. ما چین را پشت سر گذاشته ایم و در حال حاضر رقیب اصلی مان روسیه است.

رئیس فدراسیون وزنه برداری ایران در ادامه تصریح کرد: ما در 94 کیلوگرم موقعیت خوبی داریم و از بخت کسب مدال برخورداریم. در دیگر اوزان سنگین هم که در واقع تخصص ما محسوب می شود می‌توانیم خوش بدرخشیم و انشاءالله با توکل به خدا برای نخستین بار، قهرمان یا نایب قهرمان جهان شویم.

وی در خصوص کسب مدال طلای کیانوش رستمی در دسته 85 کیلوگرم گفت: روس ها امید بسیاری داشتند تا در دسته 85 کیلوگرم مدال طلا بگیرند اما کیانوش رستمی با وزنه های خوبی که بالای سر برد اجازه نداد آنها به هدفشان برسند و برای دومین دوره پیاپی صاحب مدال طلا شد. این نشان می دهد که سرمایه گذاری ما بر روی این وزنه برداران جواب داده است.

رضازاده در پایان با تشکر از حضور تماشاگران ایرانی مقیم مالزی در سالن پنانگ گفت: حضور تماشاگران به وزنه برداران ما روحیه داده و من از آنها تشکر می کنم. تنشویق های آنها باعث دلگرمی وزنه برداران کشورمان می شود و ترس در دل وزنه برداران حریف می اندازد.

سی و هفتمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان از پنج شنبه آغاز شده و تا 16 تیر ادامه پیدا می کند. در این مسابقات وزنه بردارانی از 49 کشور جهان حضور دارند.