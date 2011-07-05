چاوز به ونزوئلا بازگشت/ وضعیت سلامتی هوگو هنوز مبهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در تصویر ویدئویی پخش شده از تلویزیون دولتی ونزوئلا، هوگو چاوز روز دوشنبه (13 تیر) وارد فرودگاه "مایکتیا" در حومه کاراکاس، پایتخت این کشور شد و مورد استقبال وزرای دولت قرار گرفت.

رئیس جمهور ونزوئلا در بدو ورودش در فرودگاه گفت: "من خوبم و خوشحال هستم. فرود عالی بود."

چاوز گفت که "روزهای بسیار دشواری" را در کوبا گذرانده است، اما روند بهبودی‌ اش خوب پیش می ‌رود. وی پس از پیاده شدن از هواپیما الیاس خائوا، معاونش و آدان، برادر بزرگترش را در آغوش گرفت. این گزارش ویدئویی همچنین چاوز را در حال خداحافظی از رائول کاسترو، رهبر کوبا نشان داد.

چاوز سپس به کاخ ریاست جمهوری رفت و از بالکن این کاخ در حالیکه دخترانش در کنار او بدند برای هوادارانش سخنرانی کرد.

"هوگو چاوز" رئیس جمهور ونزوئلا به همراه دختران خود پس از بازگشت به کاراکاس

چاوز در این سخنرانی گفت : این آغاز بازگشت من است. ما در نبرد برای زندگی پیروز شدیم. در کوبا مراقبت های خوبی داشتم و علاوه بر اینها مسیح با ماست.

این در حالی است که اغلب رسانه ها گزارش می دهند که وضعیت سلامت چاوز به رغم پشت سر گذاشتن عمل جراحی هنوز مبهم است و به صراحت نمی توان درباره آن صحبت کرد.

آسوشیتدپرس در این باره می نویسد : این بازگشت یک مانور کلاسیک از شخصی بود که در نمایش دادن قدرتمند است. علاوه بر آن، بازگشت چاوز در زمانی که هواداران او در شهرهای مختلف دست به راهپیمایی زده اند موجب تقویت جایگاه سیاسی هوگو در ونزوئلا می شود.

چاوز در اوایل خرداد ماه جاری و هنگام بازدید از کوبا به یکباره احساس نارحتی کرد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و از آن تاریخ تا دیروز دوشنبه در کوبا به سر می برد.