سپاه ضابط دستگاه قضایی در برخورد با جریان انحرافی است

* وضعیت کنونی حجاب درجامعه بدلیل بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی کشور در دهه دوم انقلاب به مقوله فرهنگ بود



فرمانده کل سپاه در ادامه در مورد تهاجم فرهنگی و جنگ نرمی که دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته اند، بیان داشت: دشمن بعد از اینکه از ایجاد ناامنی در کشور ناامید شد به تهاجم فرهنگی و برنامه ریزی خاص برای ورود به عرصه‌های فرهنگی و اعتقادی و باورهای مردم روی آورد.

وی یادآور شد: در دهه دوم انقلاب به بعد ما شاهد بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی کشور به مقوله فرهنگ بودیم و از آنجایی که دشمن بر روی این موضوع متمرکز شده بود و از آن طرف هم هیچ اقدامی برای مقابله صورت نگرفت طبیعی است که جامعه ما به چنین وضعی که امروز شاهد آن هستیم برسد.

سردار جعفری ادامه داد: با توجه به اینکه آزادی جزو شعارهایی است که ما در انقلاب سر دادیم لذا برای مقابله با برخورد عوامل و مروجین فساد چنین شبهه‌ای همیشه وجود داشت که بالاخره مردم هم آزادند و نمی توان خیلی با آنها در مورد مسئله حجاب مقابله کرد بلکه باید کار فرهنگی صورت گیرد. وی خاطرنشان کرد: براین اساس هرجایی که قرار بود با عوامل دشمن یا افرادی که غیرمستقیم قربانی تهاجم فرهنگی دشمنان می‌شوند راهنمایی یا مقابله در خصوص رعایت حد و حدود حجاب صورت گیرد این مباحث در کنارش مطرح می‌شد که این گونه اقدامات اثر منفی بر جامعه می گذارد و باید مسئله حجاب بطور ریشه‌ای حل شود.

فرمانده کل سپاه در این راستا درخصوص اجرای قانون عفاف و حجاب در جامعه نیز گفت: باید با صبر و حوصله و به تدریج و با همه ظرافت‌هایی که این موضوع دارد پیگیری شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر تقریباً در جامعه این مسایل رعایت می‌شود اما هنوز در این زمینه کار بسیار زیادی داریم چون وقتی یک موضوعی چندین سال رها می شود و کسی به آن توجه نمی‌کند برای بخش قابل توجهی از مردم عادی می شود بطوریکه به آن عادت می کنند اثراتی بر جامعه می‌گذارد که وقتی می خواهید اینها را اصلاح کنید زمان خیلی زیادتری را می‌طلبد.

به گفته سردار جعفری حوادث خمینی شهر و کاشمرنیز توسط افرادی که بدنبال شیطنت بوده اند دنبال شد در صورتیکه پیش از این هم چنین مواردی وجود داشت که اینگونه بزرگنمایی نشده بود.

* دستیابی سپاه به اطلاعات تازه در مورد گروه های مروج فساد در جامعه



وی در خصوص گروه هایی که در جامعه به عنوان مانکن به ترویج فساد می پردازند، گفت: اطلاعات و شواهدی از این گروه ها به دست ما رسیده است اما باید از نظر اطلاعاتی در زمینه جنگ نرم بیش از گذشته کار کنیم تا بتوانیم سرچشمه‌ها و نقطه‌های شروع و عوامل اصلی فساد را در جامعه پیدا کنیم که متاسفانه در این بخش ضعف داریم.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه وظیفه برخورد با این گروه ها بر عهده نیروی انتظامی است، گفت: البته کمک بسیج به نیروی انتظامی می‌تواند کمک موثری باشد که در حال هماهنگی برای انجام کمک‌های بیشتر هستیم، ضمن اینکه هنوز حد و مرزهای و چارچوب ورود بسیج به این موضوع مشخص نشده است.

وی با تاکید براینکه باید بر روی عوامل اصلی که به صورت حساب شده برای ترویج مسایل ضد فرهنگی در جامعه کار می کنند تمرکز کنیم، گفت: اگر اشراف اطلاعاتی در صحنه‌های جنگ نرم حاصل شود آن هنگام دربرخورد با عواملی که به صورت عمدی به دنبال ترویج فساد در جامعه هستند بسیاری از مسایل حل خواهد شد.