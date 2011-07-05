سپاه ضابط دستگاه قضایی در برخورد با جریان انحرافی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش دوم مصاحبه خبرنگاران مهر با سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در رابطه با مسائل داخلی و خارجی کشور که همزمان با فرا رسیدن سالروز با سعادت ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار انجام شد، در پی می آید.
* تدابیر ویژه سپاه برای محرومیت زدایی از کشور
وی در بیان برنامه های سپاه در خصوص محرومیت زدایی از کشور گفت: امکانات و تخصصی که در سپاه وجود دارد برای خدمت به مردم و آبادانی کشور به کار میرود و در کنار این فعالیتهای سازندگی موضوع محرومیت زدایی نیز در دستور کار قرار دارد.
سردار جعفری با اشاره به اینکه پروژههایی که سپاه برای انجام کارهای عمرانی در دست دارد عمدتاً در نقاط دور دست کشور قرار دارند، گفت: براین اساس به جمعیتهای محرومی که در این نقاط دور دست و در کنار این پروژه ها هستند امکاناتی داده می شود و این اقدام به رفع محرومیت در کشور کمک شایان توجه ای می کند.
وی با اعلام اینکه در این راستا دستورات لازم به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) داده شده است، اظهار داشت: علاوه بر این که هر موسسهای (شرکتهای زیرمجموعه قرارگاه خاتم) موظف است که این کارها را در این مناطق انجام دهد هر ساله مبلغ قابل توجهی از منابع درآمدی این موسسات به مسئله محرومیت زدایی در کشور اختصاص داده می شود.
فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه ماموریت اصلی سپاه دفاع و نگهبانی از انقلاب اسلامی است و براین اساس مردم باید مورد توجه خاص سپاه باشند، گفت: یکی از ویژگیهای برجسته نهاد سپاه مردمی بودن آن است و این مردمی بودن آن ایجاب می کند که سپاه در بخشهای مختلف چه در تعاملات با مردم و چه در مسئله محرومیت زدایی از کشور حضوری فعال داشته باشد.
وی کمک به محرومیتزدایی از کشوررا جزو ماموریت های ذاتی سپاه دانست و افزود: سپاه هرجایی که مستقر شود به جمعیتهای محروم حاشیه آن مناطق خدمات رسانی می کند که انجام این کار کمک بزرگی به رفع محرومیت در کشور می کند.
* تغییرات ساختاری سپاه موجب ورود این ارگان به فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شده است
فرمانده کل سپاه همچنین در مورد فعالیتهای فرهنگی سپاه عنوان کرد: تغییرات ساختاری در سپاه کمک بسیار خوبی کرد تا سپاه علاوه بر انجام ماموریتهای نظامی برای انجام ماموریتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز وارد عرصه بشود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعریف جدیدی که از بسیج شده است آن ارتش 20 میلیونی که حضرت امام(ره) فرمودند بسیجیان سازمان یافته ای هستند که دارای کارت بسیج می باشند و در حال حاضر اعضای بسیج در حدود 15 میلیون است و غیر از این افراد جمعیت قابل توجهی از نیروهای مردمی وجود دارند که در بسیج سازماندهی نشده اند یا کارت بسیج دریافت نکردند اما روحیه دفاع از انقلاب اسلامی را دارند که این افراد جزو بسیج دهها میلیونی هستند و مجموعه همه این نیروها که شاید بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل شود پتانسیل بالایی برای مقابله با تهدیدات نرم دشمنان دارند.
سردار جعفری اضافه کرد: سازمان بسیج در دو سه سال اخیر چه در بعد دفاعی و چه در بعد تهاجمی بر روی مسایل فرهنگی متمرکز شده است و سعی شده که در این عرصه از ظرفیت بسیج بخوبی استفاده شود.
وی تصریح کرد: هدف از این کار بالا بردن توان بسیج در انجام این ماموریت است که لازمهاش ورود بسیجیان به مسایل سیاسی از نظر افزایش بصیرت سیاسی و همچنین ارتقاء سطح معنویت، اعتقادات و باورهای بسیجیان است.
* وضعیت کنونی حجاب درجامعه بدلیل بیتوجهی دستگاههای اجرایی کشور در دهه دوم انقلاب به مقوله فرهنگ بود
فرمانده کل سپاه در ادامه در مورد تهاجم فرهنگی و جنگ نرمی که دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته اند، بیان داشت: دشمن بعد از اینکه از ایجاد ناامنی در کشور ناامید شد به تهاجم فرهنگی و برنامه ریزی خاص برای ورود به عرصههای فرهنگی و اعتقادی و باورهای مردم روی آورد.
وی یادآور شد: در دهه دوم انقلاب به بعد ما شاهد بیتوجهی دستگاههای اجرایی کشور به مقوله فرهنگ بودیم و از آنجایی که دشمن بر روی این موضوع متمرکز شده بود و از آن طرف هم هیچ اقدامی برای مقابله صورت نگرفت طبیعی است که جامعه ما به چنین وضعی که امروز شاهد آن هستیم برسد.
سردار جعفری ادامه داد: با توجه به اینکه آزادی جزو شعارهایی است که ما در انقلاب سر دادیم لذا برای مقابله با برخورد عوامل و مروجین فساد چنین شبههای همیشه وجود داشت که بالاخره مردم هم آزادند و نمی توان خیلی با آنها در مورد مسئله حجاب مقابله کرد بلکه باید کار فرهنگی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: براین اساس هرجایی که قرار بود با عوامل دشمن یا افرادی که غیرمستقیم قربانی تهاجم فرهنگی دشمنان میشوند راهنمایی یا مقابله در خصوص رعایت حد و حدود حجاب صورت گیرد این مباحث در کنارش مطرح میشد که این گونه اقدامات اثر منفی بر جامعه می گذارد و باید مسئله حجاب بطور ریشهای حل شود.
فرمانده کل سپاه در این راستا درخصوص اجرای قانون عفاف و حجاب در جامعه نیز گفت: باید با صبر و حوصله و به تدریج و با همه ظرافتهایی که این موضوع دارد پیگیری شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر تقریباً در جامعه این مسایل رعایت میشود اما هنوز در این زمینه کار بسیار زیادی داریم چون وقتی یک موضوعی چندین سال رها می شود و کسی به آن توجه نمیکند برای بخش قابل توجهی از مردم عادی می شود بطوریکه به آن عادت می کنند اثراتی بر جامعه میگذارد که وقتی می خواهید اینها را اصلاح کنید زمان خیلی زیادتری را میطلبد.
به گفته سردار جعفری حوادث خمینی شهر و کاشمرنیز توسط افرادی که بدنبال شیطنت بوده اند دنبال شد در صورتیکه پیش از این هم چنین مواردی وجود داشت که اینگونه بزرگنمایی نشده بود.
* دستیابی سپاه به اطلاعات تازه در مورد گروه های مروج فساد در جامعه
وی در خصوص گروه هایی که در جامعه به عنوان مانکن به ترویج فساد می پردازند، گفت: اطلاعات و شواهدی از این گروه ها به دست ما رسیده است اما باید از نظر اطلاعاتی در زمینه جنگ نرم بیش از گذشته کار کنیم تا بتوانیم سرچشمهها و نقطههای شروع و عوامل اصلی فساد را در جامعه پیدا کنیم که متاسفانه در این بخش ضعف داریم.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه وظیفه برخورد با این گروه ها بر عهده نیروی انتظامی است، گفت: البته کمک بسیج به نیروی انتظامی میتواند کمک موثری باشد که در حال هماهنگی برای انجام کمکهای بیشتر هستیم، ضمن اینکه هنوز حد و مرزهای و چارچوب ورود بسیج به این موضوع مشخص نشده است.
وی با تاکید براینکه باید بر روی عوامل اصلی که به صورت حساب شده برای ترویج مسایل ضد فرهنگی در جامعه کار می کنند تمرکز کنیم، گفت: اگر اشراف اطلاعاتی در صحنههای جنگ نرم حاصل شود آن هنگام دربرخورد با عواملی که به صورت عمدی به دنبال ترویج فساد در جامعه هستند بسیاری از مسایل حل خواهد شد.
* دستگیری عوامل جریان انحرافی به صلاحدید قوه قضائیه برعهده سپاه گذاشته شد
سردار جعفری در خصوص ادامه بازداشتها و برخوردها با عوامل جریان انحرافی توسط سپاه گفت: با توجه به اینکه سپاه ضابط قوه قضائیه است و همچنین بدلیل اینکه پرونده برخورد با جریان انحرافی دارای پیچیدگی های خاصی است براین اساس به صلاحدید قوه قضائیه سپاه اقدام به دستگیری و بازداشت این افراد نموده است.
وی ادامه داد: این افراد تخلف امنیتی ندارند بلکه بیشتر تخلفات شان در حوزه های اقتصادی و اخلاقی است و افرادی که دستگیر شده اند ارتباط بسیار نزدیکی با چهره های اصلی این جریان داشته اند.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه قوه قضائیه برخورد با افرادی که فعلا مرتبط با جریان انحرافی هستند را برعهده سپاه گذاشته است، گفت: البته افراد دیگری هم در دست اقدام و برخورد قرار دارند که آنها ارتباطی با جریان انحرافی ندارند.
وی تصریح کرد: بنابراین سپاه چون طبق قانون ضابط قوه قضائیه است بر اساس حکم قاضی دادستانی اقدام به دستگیری این افراد کرده است.
سردار جعفری همچنین در خصوص چرایی اینکه چهره های اصلی جریان انحرافی بزرگترین مانع را سپاه و بسیج می دانند نیز گفت: ما خدا را شکر می کنیم که سپاه و بسیج تا حدی در انجام این وظیفه انقلابی خود که برخورد با همه جریانات مخالف انقلاب اسلامی است خوب عمل می کند به طوری که منحرفین چنین برداشتی را دارند وامیدواریم در آینده دقت عمل مان در این رابطه بیشتر شود.
سردار جعفری درباره ماهیت جریان انحرافی عنوان کرد: این افراد با بهره گیری از قدرت و یا نزدیک کردن خود به مراکز قدرت و ثروت در صدد رسیدن به مقاصد خود هستند.
وی مبنای حرکت جریان انحرافی را مسائل دنیوی و نفسانی دانست و ابراز امیدواری کرد که با صبر، حوصله و هوشمندی مسئولان و توجه به ماهیت حرکت جریان انحرافی مقابله لازم صورت گیرد.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه برخوردها با جریان انحرافی ادامه خواهد داشت، گفت: نگرانی در مورد این حرکت جریان انحرافی وجود ندارد چون حرکت های انحرافی خیلی بزرگتری را جامعه اسلامی ایران پشت سر گذاشته است و جریان انحرافی که الان وجود دارد خیلی مطرح نیست و انشاءالله این هم رفع خواهد شد و باید خود را برای انحرافات و پیچیدگی های بزرگتری که ممکن است در آینده بر سر راه انقلاب ظاهر شود آماده کنیم.
*بازگشت خاتمی به عرصه سیاسی بستگی به موضع گیریهایش دارد
فرمانده کل سپاه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص شرایط بازگشت اصلاح طلبان و مشخصا سید محمد خاتمی به صحنه سیاسی کشور عنوان کرد: افرادی از جریانات اصلاح طلب که از خط قرمزها عبور نکرده اند طبیعی است که در رقابت های سیاسی می توانند شرکت کنند اما اینکه آقای خاتمی تا چه حد می تواند موفق شود بستگی به موضع گیری های او دارد.
وی خاطرنشان کرد: آقای خاتمی در جریان فتنه امتحان خوبی پس نداد و به هر حال جزء همراهان سران فتنه بود و حمایت و پشتیبانی زیادی از آنها کرد و درحال حاضر نیزموضعی مبنی بر برائت از آن حرکت ها اتخاذ نکرده است و اگر ایشان بخواهد با سیاسی کاری جلو بیاید فکر نمی کنم مردم او را ببخشند ولی افراد دیگری که در این صحنه از خط قرمزها عبور نکرده اند می توانند همچنان در رقابت های سیاسی به صورت فعال شرکت کنند.
*بیداری اسلامی در منطقه یکی از پیامدهای انقلاب است
وی در ادامه در خصوص تحولات اخیر منطقه گفت: ما باید ضمن شناخت همه این حرکت ها به آن نقش اثربخشی که جمهوری اسلامی ایران می تواند بر روی این حوادث داشته باشد توجه خاص داشته باشیم و آنچه که همه کشورها به آن حساس هستند بخصوص کشورهای عرب منطقه این است که این حرکت ها را به صورت مستقیم به انقلاب اسلامی منتسب کنند درحالیکه آنچه که باید به آن توجه شود این است که جمهوری اسلامی ایران ارتباط مستقیم با این حرکت ها ارتباط ندارد بلکه این حرکت ها یکی از پیامدهای انقلاب اسلامی ایران است.
سردار جعفری در خصوص انحراف جریان بیداری اسلامی در منطقه توسط آمریکا گفت: طبیعی است که آمریکایی ها بدنبال ایجاد انحراف در مسیر این انقلاب ها و نهضت های مردمی هستند اما خوشبختانه هوشیاری ملت های منطقه تاکنون مانع شده که این حرکت ها از مسیر اصلی خود منحرف شود.
* آمریکا و اسرائیل بر سر سوریه اختلاف نظر پیدا کرده اند
وی با بیان اینکه وضعیت حرکت های مردمی که بصورت مصنوعی در سوریه به راه افتاده است با وضعیت دیگرحرکتهای مردمی کشورهای منطقه متفاوت است، گفت: حرکتی که در سوریه بوجود آمده است به تحریک آمریکائیها بوده است زیرا سوریه تنها کشوری است که در منطقه علیه منافع آمریکا و اسرائیل ایستاده است.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه هم اکنون در رابطه با سوریه اختلافی بین اسرائیلی ها و آمریکایی ها بوجود آمده است، گفت: در حقیقت آنها نگران این هستند که اگر بخواهند به آشوب ها در کشور سوریه دامن بزنند ممکن است نهایتا نیروهای دیگری در این کشور به قدرت برسند که این به نفع اسرائیل نخواهد بود، بر این اساس آنها نگران این هستند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
وی با اشاره به اینکه آنها در ادامه فتنه سال 88 می خواستند در ایران به این موضوع دامن بزنند، گفت: دشمنان انقلاب اسلامی قصد داشتند همزمان با حرکت های دیگر در منطقه این کار را هم در ایران عملیاتی کنند اما هوشیاری مردم کشورمان موجب شد که آنها ناکام شوند بطوریکه دشمنان ما فهمیدند که این کارها در ایران جواب نمی دهد.
* عربستان به اشتباه خود در مساله بحرین پی برده است
سردار جعفری در خصوص بیداری اسلامی در منطقه گفت: همه حرکت های مردمی در منطقه بجز لیبی بدون اعمال خشونت وغیرمسلحانه است و مردم کشورهای منطقه و شمال آفریقا با اعتقاد برپیروزی خون بر شمشیر و همچنین اعتقاد بر حرکت عاشورایی ادامه حرکت انقلا ب اسلامی را دنبال می کنند.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه مردم بحرین نیز برای پاسخ به مطالبات خود همین مسیر را دنبال می کردند، گفت: حتی عربستانی ها نیز هم اکنون پشیمان شده اند و فهمیده اند که فرستادن نیرو به بحرین کار اشتباهی بوده است.
وی تصریح کرد:حمایت های معنوی جمهوری اسلامی ایران از مردم تحت ستم در هر کجای دنیا که از اهداف انقلاب اسلامی ایران بوده است ادامه خواهد داشت.
در انتهای این گفتگو فرمانده کل سپاه ضمن تبریک مجدد به همه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت روز پاسدار، به رشادتهای همرزم شهید خود مهدی باکری به عنوان یکی از اسوه های سپاه اشاره کرد و یاد او را گرامیداشت.
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گفتگو و تنظیم از محمد ابراهیم پاکزاد
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