اظهارات یهودی 86 ساله عضو کاروان آزادی/ ماجرای اعزام موش جنگی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایزوستیا، 50 داوطلب از 22 کشور جهان تلاش می‌کنند محاصره دریایی نوار غزه را بشکنند. آنها آماده شده بودند تا با خروج از بنادر یونان به سوی غزه حرکت کنند اما 10 دقیقه پس از حرکت، قایق های یونانی با محاصره این کاروان آنها را مجبور به بازگشت به بندر کردند و این خبر چند روزی است در رسانه های منطقه و جهان انعکاس گسترده ای داشت.

10 ‌عضو ‌پارلمان ‌اروپایی ‌و ‌پارلمان ‌های ‌ملی؛ ‌دو ‌نفر ‌از ‌فرانسه، ‌سه ‌نفر ‌از ‌سوئد، ‌و ‌سه ‌نفر ‌از ‌اسپانیا، ‌عضو ‌ناوگان ‌آزادی ‌هستند. ‌چند ‌عضو ‌پارلمان ‌ایرلند ‌هم ‌به ‌آنها ‌ملحق ‌شده‌اند. ‌در ‌مجموع ‌8 ‌شناور ‌و ‌دو ‌کشتی ‌باری وجود دارد و گفته می شود ‌که ‌اردن هم ‌یک ‌شناور ‌دیگر ‌تهیه ‌می‌کند که در این صورت ‌‌مسلمانان ‌هم ‌در ‌این ‌ناوگان ‌حضور ‌خواهند ‌داشت. افرادی از ‌آمریکا ‌و ‌اروپا، یک نفر از روسیه ‌و ادیان مختلف از جمله کاتولیک ‌ها، ‌ارتدوکس ‌ها، ‌یهودیان ‌و ‌چند ‌مسلمان در آن حضور دارند.



روز پنجشنبه معلوم شد که موتور یکی ‌از ‌کشتی ‌های ‌"ناوگان ‌آزادی" ‌خراب ‌شده است. ‌"پل ‌مورفی" ‌نماینده ‌پارلمان ‌ایرلند ‌و ‌عضو ‌این ناوگان ‌اطلاع ‌داد ‌که ‌موتور ‌به ‌گونه ‌ای ‌خراب ‌شد ‌که ‌شناور ‌به ‌دریا ‌حرکت ‌کرده ‌و ‌آنجا ‌غرق ‌شود. ‌ولی ‌تیم ‌بین ‌المللی ‌ناوگان ‌آزادی ‌با ‌وجود ‌این ‌اعمال ‌تخریبی ‌سعی ‌خواهد ‌کرد ‌محاصره ‌نوار ‌غزه ‌را ‌بشکند. ‌

"هدی آپستاین" (Hedy Epstein) بازمانده ‌86 ‌ساله یهودیان جنگ جهانی دوم ‌پرچمدار این هیئت است. هدی ‌می ‌گوید: ‌این ‌پنجمین ‌تلاش ‌من ‌برای ‌ورود ‌به ‌غزه ‌است. به ‌ناخدای ‌ما ‌هشدار ‌دادند ‌که ‌اگر ‌فرمان ‌شناور ‌ما ‌را ‌در ‌دست ‌خود ‌بگیرد ‌و ‌ما ‌را ‌به ‌غزه ‌ببرد، ‌مجوز ‌کار ‌در ‌ایالات ‌متحده ‌را ‌از ‌او ‌سلب خواهند کرد. ‌ما ‌فقط ‌انسان های ‌بی ‌سلاح ‌و ‌مسن بیش نیستیم. ‌

وی می گوی: از کسی تنفر ندارم. به ‌نظر ‌من، ‌یک ‌زن ‌یهودی ‌86 ‌ساله ‌که ‌دوران ‌قتل ‌عام ‌فاشیستی ‌را ‌پشت ‌سر ‌گذاشت، ‌نمی‌تواند ‌بفهمد ‌چرا ‌برادران ‌قومی ‌او ‌سگ‌ها ‌را ‌به ‌جان ‌مردم ‌می ‌اندازند ‌یعنی ‌همان ‌کار ‌را ‌می‌کنند ‌که ‌فاشیست ‌ها ‌در ‌حق ‌پدر ‌و ‌مادرش ‌کرده ‌بودند.



این فعال صلح می گوید: جدیداً ‌دستگاه ‌تبلیغاتی ‌اسرائیل ‌یک ‌"خطر" ‌جدید ‌اختراع ‌کرده و ‌اعلام کرده ‌که ‌کشتی‌های ‌ناوگان ‌آزادی ‌باروت ‌و ‌سلاح ‌های ‌شیمیایی ‌حمل ‌می‌کنند. ‌به ‌عبارت ‌دیگر، افراد ‌این ‌ناوگان ‌را ‌که ‌شامل ‌سالخوردگان ‌آمریکایی ‌و ‌اروپایی، صلح طلبان ‌و ‌گیاهخواران ‌هستند، ‌برابر ‌با ‌صدام ‌حسین ‌دانستند. ‌ولی ‌حتی ‌صدام هم ‌کسی ‌را ‌به ‌حمل ‌گونی ‌باروت ‌متهم ‌نمی ‌کرد. ‌جدیداً ‌ناخدای ‌کشتی ‌ما ‌سه ‌موش ‌بزرگ ‌کشف ‌کرد ‌و‌به ‌آب ‌انداخت. ‌بعید ‌نیست ‌که ‌بعد ‌از‌آن ‌به ‌سراسر ‌جهان ‌اعلام ‌کنند ‌که ‌ناوگان ‌آزادی ‌غزه ‌با ‌خود ‌"موش جنگی" ‌به غزه می ‌برد. ‌