ابداع عینک هوشمند ویژه افراد نیمه نابینا

به گزارش خبرگزاری مهر، این عینکهای هوشمند دارای دوربینهای کوچک و رایانه ای جیبی هستند و هنگامی که فرد نابینا در حال نزدیک شدن به یک جسم یا یک فرد است به وی هشدار می دهند.

به این شکل افراد نابینایی که قدرت دیدن هاله ای از نور را دارند با استفاده از این عینک هوشمند می توانند با راحتی بیشتری در مناطق پر جمعیت راه رفته، شماره اتوبوسها و یا حتی شماره دیجیتالی که بر روی نمایشگر ماشینهای پرداخت دیده می شوند را بخوانند. این عینکهای سبک وزن و ارزان قیمت که فروش عمومی آنها در صورت موفق بودن تستها از سال 2014 آغاز خواهد شد می تواند زندگی بسیاری از افراد نابینا، به ویژه سالمندان نابینا را متحول کند.

تلاشهای پیشین برای ساخت چنین ابزاری چندان موفقیت آمیز نبوده و حاصل آن عینکی بزرگ با دوربینها و رایانه ای سنگین بوده است. اما پیشرفت تکنولوژی این امکان را به وجود آورده تا عینک بیونیکی جدید به عینکهای عادی شباهت داشته باشد.

در این عینک جدید دیودهای نوری بر روی شیشه عینک و دوربینهایی به اندازه سر سنجاق در گوشه های خارج قاب عینک نصب شده اند. این دوربینها اطلاعاتی که باید توسط چشم دریافت شوند را دریافت کرده و از طریق کابلی به یک رایانه جیبی به اندازه یک گوشی موبایل ارسال می کند.

رایانه اطلاعات دریافت شده را پردازش کرده و آنها را در الگوهای مختلف در قالب نقاط درخشان تابش می دهد، برای مثال نور چشمک زن به معنی نزدیک شدن یک انسان و نور ثابت به معنی نزدیک شدن به یک جسم ثابت است. به این شکل فردی که حداکثر قدرت بینایی خود را از دست داده اند می توانند با استفاده از این عینک و به تنهایی به اماکن شلوغ رفت و آمد کرده و نیازهای روزانه خود را برطرف کنند. افزودن صدا به این عینک می تواند اطلاعات پیچیده تر و دقیق تری را در اختیار کاربر قرار دهد.

بر اساس گزارش دیلی میل، این فناوری ویژه افرادی طراحی شده است که قدرت درک مقدار ناچیزی از نور یا هاله ای از نور را دارند، از این رو افرادی که در نابینایی کامل به سر می برند امکان استفاده از این عینک را ندارند.