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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۹

گلی ترقی به شهر کتاب می‌آید

گلی ترقی به شهر کتاب می‌آید

گلی ترقی با حضور در کافه کتاب شهر کتاب مرکز برای مخاطبان خود سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه‌ دیدار با اهل قلم با حضور گلی ترقی در فروشگاه مرکزی شهر کتاب برگزار می‌شود.

این برنامه که با هدف تعامل بیشتر میان نویسندگان و مترجمان و فعالان عرصه‌ فرهنگ با مخاطبان خود برگزار می‌شود و سعی در ایجاد ارتباط بی‌واسطه میان آن‌ها و مخاطبان آثارشان دارد، در سومین جلسه خود میزبان گلی ترقی، نویسنده و برنده چندین جایزه مطرح داخلی و بین‌المللی است.

علاقه‌مندان برای حضور در این جلسه می‌توانند روز پنج‌شنبه 16 تیر ماه ساعت 18:30 به کافه‌ فروشگاه مرکزی شهرکتاب واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از مطهری، نبش کوچه‌ی کلاته مراجعه کنند.

کد مطلب 1351679

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