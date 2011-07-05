به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه‌ دیدار با اهل قلم با حضور گلی ترقی در فروشگاه مرکزی شهر کتاب برگزار می‌شود.

این برنامه که با هدف تعامل بیشتر میان نویسندگان و مترجمان و فعالان عرصه‌ فرهنگ با مخاطبان خود برگزار می‌شود و سعی در ایجاد ارتباط بی‌واسطه میان آن‌ها و مخاطبان آثارشان دارد، در سومین جلسه خود میزبان گلی ترقی، نویسنده و برنده چندین جایزه مطرح داخلی و بین‌المللی است.

علاقه‌مندان برای حضور در این جلسه می‌توانند روز پنج‌شنبه 16 تیر ماه ساعت 18:30 به کافه‌ فروشگاه مرکزی شهرکتاب واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از مطهری، نبش کوچه‌ی کلاته مراجعه کنند.