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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

مهدوی‌کیا و محمدی به رشت می‌روند/ اردوی داماش در ترکیه برگزار می‌شود

مهدوی‌کیا و محمدی به رشت می‌روند/ اردوی داماش در ترکیه برگزار می‌شود

بازیکنان جدید تیم فوتبال داماش‌گیلان برای حضور در تمرینات آماده‌سازی این تیم اواخر هفته جاری راهی شهر رشت می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا بازیکن فصل پیش استیل آذین و محمد محمدی دروازه‌‌بان پیشین استقلال که با عقد قرارداد رسمی به تیم داماش پیوسته‌اند، روز پنجشنبه به این شهر می‌روند تا در تمرینات گروهی شرکت کنند.

در حال حاضر تمرینات تیم فوتبال داماش با حضور تمام نفرات در دو نوبت صبح و بعداز ظهر در شهر رشت برگزار می‌شود که صبح‌ها تمرینات بدنسازی و عصرهای بازیکنا به مرور برنامه‌های تاکتیکی می‌پردازند.

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار است تیم فوتبال داماش گیلان اواخر تیرماه سال جاری برای برپایی اردوی آماده‌سازی راهی کشور ترکیه شود، البته برگزاری قطعی این اردو طی روزهای آینده مشخص می‌شود.

کد مطلب 1351683

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