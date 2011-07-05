بازیکنان اعزامی تیم ملی والیبال به چین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسینی، مهدی مهدوی (پاسور)، علی حسین، احسن الله شیرکوند (لیبرو)، علیرضا نادی، علیرضا جدیدی، جواد محمدی‎نژاد، حسام بخششی (سرعتی زن)، رحمان داودی، علی مباشری، حمزه زرینی، آرش کشاورزی (قدرتی زن)، مهدی بازارگرد و محسن عندلیب (پشت خط زن) 14 بازیکنی هستند که به انتخاب خولیو ولاسکو ترکیب تیم ملی والیبال در سفر به چین تشکیل می‎دهند.

البته اقدامات لازم برای اعزام محمد موسوی عراقی نیز انجام شده اما هنوز در مورد قرار گرفتن این بازیکن مصدوم درترکیب اعزامی تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. در صورتیکه موسوی در تمرینات امروز و چهارشنبه آمادگی لازم را داشته باشد جایگزین یکی از بازیکنان سرعتی‎زن خواهد شد.

تیم ملی والیبال چهارشنبه عازم چین می‎شود تا در چارچوب رقابت‎های انتخابی لیگ جهانی به مصاف تیم ملی این کشور برود. خولیو ولاسکو (سرمربی)، ناصر شهنازی، میر مصطفی شجاعی، رضا ابراهیمی، احمد مساجدی و "پائولو گیاردینری" همراه با امیر خوش خبر اعضای کادر فنی تیم ملی در این سفر خواهند بود.

دیدار تیم های والیبال ایران و چین 20 تیرماه در شانگهای برگزار خواهد شد. برنده دیدار تیم‎های ایران و چین در قالب یک دیدار به مصاف مصر خواهد رفت تا در صورت پیروزی حریف یکی از تیم های سقوط کرده از فصل جاری رقابت های لیگ جهانی شود.