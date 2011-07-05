سطح زیر کشت گیاهان دارویی به 10 هزار هکتار می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اصغری صبح دوشنبه در جلسه کمیته تخصصی آب، کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، افزود: هم اکنون سطح زیر کشت گیاهان دارویی به میزان 800 هکتار بوده که سماق، بیدمشک و بادرنجبویه از جمله مهمترین گیاهان دارویی کشت شده در استان هستند .

وی در ادامه با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته، گرایش به سمت گیاهان دارویی بیشتر از داروهای شیمیایی است، اظهار داشت: گیاهان دارویی به نسبت داروهای شیمیایی عوارض کمتری داشته و در صورت استفاده بهینه از این ظرفیت صنعت فرآوری گیاهان دارویی در استان ارتقا می یابد .

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت موجود در خصوص تجارت گیاهان دارویی در سطح دنیا به شکل مطلوبی استفاده شود، ادامه داد: باید با برنامه ریزی مناسب در این زمینه و استفاده از قابلیتها و استعدادهای بومی هر منطقه و نیز شناسایی مناطق مستعد پرورش گیاهان دارویی، سطح زیرکشت آنها را افزایش دهیم .

اصغری در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از گیاهان دارویی و مرتعی نیازمند تامین آب نیستند، افزود: در برخی شهرستانها از جمله پلدشت در حوزه آبریز ارس به دلیل وجود بارندگیهای موثر می توان برای کشت گیاهان دارویی برنامه ریزی کرده که در این راستا در قالب ماده سه از متقاضیان کشت گیاهان دارویی برای بهره برداری از عرصه های ملی و منابع طبیعی حمایت خواهیم کرد .