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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۵

عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی هنری بروجن آغاز شد

عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی هنری بروجن آغاز شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: عملیات ساخت مجتمع خیری فرهنگی هنری درشهرستان بروجن از توابع استان چهار محال و بختیاری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجتمع خیری فرهنگی هنری این شهر در زمینی به مساحت هزار و 500 متر مربع احداث می شود.

فتاح کرمی با بیان اینکه این مجتمع خیری در دو طبقه احداث و دو هزار و 500 متر مربع زیربنا دارد افزود: در مجتمع خیری یاد شده امکاناتی نظیر سالن همایش و تالار پیش بینی شده است.

وی اعتبار لازم برای راه اندازی مجتمع خیری فرهنگی هنری بروجن را 10 میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: این مبلغ از محل کمکهای مردمی تأمین و هزینه می شود.

فرماندار شهرستان بروجن پیش بینی اجرای عملیات اجرایی مجتمع خیری فرهنگی هنری بروجن و بهره بردرای از آن را یک سال دانست.
 
 

کد مطلب 1351695

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