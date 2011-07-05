عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی هنری بروجن آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجتمع خیری فرهنگی هنری این شهر در زمینی به مساحت هزار و 500 متر مربع احداث می شود.

فتاح کرمی با بیان اینکه این مجتمع خیری در دو طبقه احداث و دو هزار و 500 متر مربع زیربنا دارد افزود: در مجتمع خیری یاد شده امکاناتی نظیر سالن همایش و تالار پیش بینی شده است.

وی اعتبار لازم برای راه اندازی مجتمع خیری فرهنگی هنری بروجن را 10 میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: این مبلغ از محل کمکهای مردمی تأمین و هزینه می شود.

فرماندار شهرستان بروجن پیش بینی اجرای عملیات اجرایی مجتمع خیری فرهنگی هنری بروجن و بهره بردرای از آن را یک سال دانست.



