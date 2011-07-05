عطش فرو ننشسته کویر و دیوار کوتاه روستائیان/ افزایش مهاجرت به شهرها

به گزارش خبرنگار مهر، در تابستان داغ سال جاری از مجموع دو هزار و 218 روستای بالای 20 خانوار در استان کرمان624 روستا فاقد شبکه آب شرب بهداشتی هستند.

این در حالی است که با احتساب روستاهای پائین 20 خانوار جمعیت این آمار به مراتب بیشتر می شود و این مسئله نقطه آغازی بر مشکلات اقتصاد روستا در استان پهناور کرمان است.

اگر چه مجموع بارشها در پاییز و زمستان سال گذشته و همچنین بهار امسال در استان کرمان تا حدودی عطشی از زمین سوخته پهناورترین استان کشورفرونشانده اما دردی از خشکسالی 11 ساله این منطقه دوا نکرده است.

در این شرایط اما، تابستان داغ کویر که فرا می رسد؛ تامین آب آشامیدنی و مواجه نشدن با بی آبی و جیره بندی به دغدغه ای بزرگ برای مردم و مسئولین بدل می شود.

روستا نشین کرمانی

در همین حال، این مسئله در روستاها شکل دیگری به خود می گیرد؛ نبود و یا کمبود آب در مناطقی که اقتصاد ساکنانش بر پایه کشاورزی است سیل مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها را به دنبال دارد.

افزایش مهاجرت به شهرها/ رشد خیره کننده حاشیه نشینی در کرمان

بر کسی پوشیده نیست که مهاجرت و خالی شدن روستاها از سکنه به دلیل معضلات بعدی که به همراه دارد، در حال حاضر یکی از دغدغه های مسئولین برنامه ریزان شهری است این واقعیت هم مشهود است که با این مهاجرت ناخواسته، نه تنها روستاییان به وضعیت معیشتی مطلوبی نمی رسند بلکه با مواردی از جمله گسترش حاشیه نشینی بر مشکلات شهرها هم افزوده می شود.

خشکسالی در جنوب کرمان

البته اگر هم قرار به ماندن در روستاها باشد عدم تامین آب از شبکه لوله کشی به طور یقین مشکلات بهداشتی و به دنبال آن شیوع بیماریهای متعدد را در بر خواهد داشت.

در این شرایط اما، علیرضا عبدیان، قائم مقام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان از آمار بالای روستاهای بالای 20 خانوار که از شبکه آب شرب بهداشتی محروم هستند، در این استان خبر می دهد.

624 روستای بالای 20 خانوار کرمان آب آشامیدنی ندارند

وی با بیان اینکه در استان کرمان دوهزار و 218 روستای بالای20 خانوار وجود دارد، می افزاید: در حال حاضر از این تعداد، 624 روستا فاقد شبکه آب شرب بهداشتی هستند.

عبدیان تصریح می کند: از این تعداد، 370 روستا در جنوب و مابقی در شمال استان کرمان واقع شده است.

وی ادامه می دهد: تا پایان سال89 در مجموع 655 روستا در استان از شبکه آب شرب بهداشتی بی بهره بودند که تا پایان تیرماه سال جاری با بهره برداری از شبکه در 31 روستا این تعداد به 624 روستا کاهش خواهد یافت.

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان به شاخص بهره مندی روستاییان در کشور اشاره و اظهار می کند: این شاخص که نشان دهنده متوسط برخورداری جمعیت روستاییان از آب شرب بوده، در استان کرمان 74 درصد است در حالیکه این شاخص در کشور64 درصد است.

10 درصد از متوسط کشوری عقب هستیم

عبدیان بیان می دارد: در این شرایط، ما 10 درصد از متوسط کشوری عقب هستیم.

وی با بیان این مطلب که تامین، انتقال، توزیع و نگهداری از تاسیسات آب شرب در روستاهای بالای20 خانوار بر عهده شرکت های آب و فاضلاب روستایی است، می گوید:این تفاوت 10 درصدی، به این دلیل بوده که بیشتر اعتبارات ما در دهه اخیر صرف مقابله با خشکسالی شده است.

خشکسالی در روستاهای کرمان

عبدیان ادامه می دهد: در برنامه پنجم توسعه باید شاخص بهره مندی روستاییان از آب آشامیدنی در استان کرمان از 65 درصد به 90 درصد برسد.

لزوم تکمیل 195 پروژه نیمه تمام

وی می گوید: در حال حاضر برای اینکه این مسئله مخقق شود، ما 195 پروژه نیمه تمام داریم که برای اتمام آن به135 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

وی می افزاید: همچنین 132 پروژه احداثی داریم که باید عملیات اجرایی آن را آغاز کنیم.

خشکیدگی زمینهای کشاورزی

عبدیان اظهار می کند: برای این پروژه ها هم به 58 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان بیان می دارد: در این شرایط در مجموع به190 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که باید در مدت پنج ساله جذب شود تا همراه برنامه شویم.

عبدیان با اشاره به اینکه در برنامه، اختصاص سالانه40 میلیارد تومان به این منظور به تصویب رسیده است می گوید: امیدواریم با تامین این اعتبار، مشکل تامین آب روستاییان استان کرمان رفع شود.