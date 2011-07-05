وضعیت نامناسب اورژانس های آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جلال پورقاسم ظهر شنبه در جلسه ساماندهی وضعیت اورژانس های بیمارستانی استان با انتقاد از کیفی نبودن ارائه خدمات در این مراکز اظهارداشت: با توجه به وجود برخی کاستی ‌ها در اورژانس‌های بیمارستانی این مراکز ساماندهی می ‌شوند.

وی با تاکید بر نظارت دقیق از مراکز اورژانس بیمارستانی در استان بیان داشت: مشارکت روسای بیمارستانها و مدیران اورژانسها از مهمترین عوامل افزایش کیفی درتامین سلامت و بهبود کیفیت رسیدگی به بیماران مرجوع به این است.

پورقاسم با بیان اینکه در زمان حاضر اورژانس‌های بیمارستانی استان با کمبودهای زیادی مواجه هستند عنوان کرد: این امرموجب اختلال در روند خدمات رسانی درمانی به مردم می شود که در این راستا باید اورژانس‌ها نسبت به روند درمانی بیماران توجه جدی داشته باشند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی با اشاره به ساماندهی اورژانس ها توسط روسای بیمارستانها گفت: عدم ارائه خدمات توسط اورژانس‌ها موضوع اصلی در این زمینه است و در صورت مواجه اقدام قانونی اعمال می‌شود.

پورقاسم در ادامه بر اهمیت ارایه راهکارهای لازم برای ارایه خدمات بهینه به شهروندان تاکید کرد وافزود: مدیریت صحیح یکی ازراههای رسیدن به این هدف است که باید در دستور کار دست اندکاران حوزه سلامت قرار گیرد.

وی یادآورشد: فعالان عرصه اورژانس وظیفه دارند مراجعین را تا شش ساعت تحت نظر قرار دهند و در برخی موارد مشاهد می شود که در این خصوص قصوراتی صورت گرفته و مریض را به مطب پزشکان ارجاع می دهند که این امر بر خلاف مقررات کاری است.

پورقاسم ادامه داد: مراکز اوژانس از نظر علمی، فضا، آموزشی و خدمات رسانی نیاز به مشارکت و تعامل تمام دست اندرکاران این حوزه دارد چرا که به طور مستقیم با جان مردم سر و کار دارند.

در ادامه این جلسه حاضرین نظرات و پیشنهادات خود در خصوص افزایش کیفی و کمی خدمات در این مراکز ارائه کردند.