به گزارش خبرگزاری مهر،‌ نشست خبری سومین جشنواره بین‌المللی مقاومت اسلامی با حضور هیئت امنای بنیاد فرهنگی صبح قریب، حامد حسن سفیر کشور سوریه در ایران، صلاح زواوی سفیر کشور فلسطین در ایران، خالد قدومی نماینده جنبش حماس و ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی در تهران برگزار شد که در این نشست محورها و موضوع های جشنواره مطرح شد.

دبیر جشنواره مقاومت اسلامی با اشاره به اهداف این جشنواره گفت: از اهداف برگزاری جشنواره "پرداختن به آخرین تحولات منطقه، اتحاد در گروه‌های مقاومت،جمع‌آوری آثار جدید و تشویق هنرمندان و متفکرین به تولید آثار ، روحیه پایداری و بیداری اسلامی، صدور قطعنامه پایانی در حمایت از جریان مقاومت و دعوت از کشورها به استمرار حمایت از مقاومت که با محورهایی همچون بیداری کشورهای اسلامی و استکبار ستیزی، روند نابودی اسرائیل پس از فروپاشی دیکتاتوری در مصر و تونس، وحدت فلسطین و حق بازگشت آوارگان، ملت‌های انقلابی در کنار مقاومت و نقش و جایگاه اصفهان در حمایت از مقاومت برگزار خواهد شد.

وی با بیان محورهای دوره سوم جشنواره گفت: این دوره از جشنواره با سه موضوع علمی، هنری و ادبی برگزار خواهد شد و بخش فیلم را در این دوره نخواهیم داشت و با تصویب شورای سیاستگذاری جشنواره بخش فیلم به صورت 2 سال یکبار برگزار می شود.

محمدجواد رمضانی با اشاره به دوره پیشین جشنواره گفت: در دوره پیشین علاوه بر آثار رسیده در بخش داخلی از 23 کشور جهان نیز آثاری به دبیرخانه جشنواره رسید. همچنین در مراسم اختتامیه دومین جشنواره یادمان تکریم پایداری و مقاومت از طرف حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به نمایندگان شخصیت‌های برجسته حامی مقاومت اسلامی اهدا شد.

رمضانی آخرین مهلت ارسال اثر به دبیرخانه را 15 مهرماه اعلام کرد و گفت: علاقمندان ارسال آثار خود از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.s-q.ir اقدام کنند.

شهردار اصفهان در این مراسم با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی ، هنری و اسلامی این شهر آمادگی خود را برای برگزاری این دوره از جشنواره در اصفهان بیان داشت و لوح میزبانی سومین جشنواره بین‌المللی مقاومت اسلامی از سوی حجت‌الاسلام میرلوحی به حبیب‌الله تحویل‌پور اعطا شد. سومین جشنواره بین المللی مقاومت اسلامی با مشارکت حوزه هنری استان تهران آبان ماه سال جاری در اصفهان برگزار خواهد شد.