افتتاح اولین و بزرگترین مجموعه ورزشی معلولان در خاورمیانه

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت اعیاد شعبانیه، بزرگترین مرکز فرهنگی و ورزشی معلولان با بهترین امکانات دسترسی در خیابان فدائیان اسلام امروز با حضور شهردار تهران و معاونین شهرداری تهران به بهره برداری می رسد.

وی گفت: این مجموعه برای معلولین نابینا و ناشنوا و همچنین معلولان جسمی و حرکتی و قطع نخاعی طراحی شده و دارای دو استخر ویژه معلولان و کودکان معلول است.

به گفته رئیس جامعه معلولان ایران ، افراد با حداقل وضعیت جسمی می توانند از امکانات این مجموعه ورزشی و فرهنگی استفاده کنند همچنین پیست مسابقات ویلچر و واحدهای ورزشی مدرن و رعایت اصول مناسب سازی از ویژگیهای بارز این مجموعه است.

محمود نژاد تاکید کرد: امیدواریم شهرداران کلانشهرهای کشور به تبعیت از شهرداری تهران اقدامات اینچنینی برای معلولان استانهای خود به عمل آورند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون سه میلیون معلول در کشور وجود دارد گفت: این درحالی است که این مجموعه اولین ورزشگاه مدرن و مناسب سازی با وضعیت جسمی معلولان می باشد که برای آنها ساخته شده است.

وی گفت: جامعه معلولان در نظر دارد به دلیل این حرکت شهرداری از شهردار تهران در مراسم امروز قدردانی کند.