تیم ملی دوومیدانی راهی ژاپن شد/ عسگری انصراف داد؛ کیهانی جاماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی دوومیدانی کشورمان برای شرکت در مسابقات قهرمانی دوومیدانی آسیا ساعت 45/22 دقیقه دوشنبه شب تهران را به مقصد دبی ترک کرد. این تیم از طریق مسیر دبی- اوزاکا به ژاپن سفر کرده و در نهایت راهی "کوبه" محل برگزاری مسابقات آسیایی می شود. دوومیدانی کاران ساعت 17 امروز به وقت تهران به شهر "کوبه" می رسند.

از بین نفرات اعزامی، تنها روح الله عسگری دارنده مدال مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا، از حضور در این رقابتها انصراف داد و با وجود اینکه مربی اش قول بازگشت وی را داده بود از سفر به ژاپن سربازد. در کنار آن حسین کیهانی دوومیدانی کار جوان کشورمان هم به دلیل مشکل روادید و خروج از کشور از همراهی تیم بازماند. مسئولین فدراسیون در تلاشند تا کیهانی امشب یا فردا صبح راهی ژاپن شود.

رضا قاسمی، کاوه موسوی، محمد خزایی، محمد محسن ربانی، سجاد هاشمی آهنگری، محمود صمیمی، هادی رحیمی، سجاد مرادی، عبدالجلیل توماج، هادی سپهرزاد، رضا مقدم کرد محله، احسان حدادی، پیمان رجبی، مجتبی پوستچی خراسانی، امین قلیچی، کیوان قنبرزاده، مسلم نیادوست، حسین کیهانی واحسان مهاجر شجاعی در بخش مردان نفرات اعزام شده به مسابقات را تشکیل می دهند.

در بخش بانوان هم سپیده توکلی، لیلا رجبی، مریم طوسی، محبوبه غیور و لیلا ابراهیمی 5 دوومیدانی کار اعزامی ایران به مسابقات قهرمانی آسیا را تشکیل می دهند.

این تیم به سرپرستی سیروس زارع و مربیگری پژمان مرادی، ایوب دادروان، داریوش صمیمی و فریبا سراجی راهی این رقابت‌ها شد. محمدصادق داداشی به عنوان مدیر فنی تیم های ملی دوومیدانی در این سفر ورزشکاران را همراهی خواهد کرد.

نوزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا از 16 تا 19 تیرماه در استادیوم وزشی پارک شهر "کوبه" ژاپن برگزار می‌شود.