مصائب مهاجرت حیات وحش از فارس/ تصادف یا طعمه شکارچیان

به گزارش خبرنگار مهر، خشکسالیهای اخیر استان فارس نه تنها مشکلات فراوانی در حوزه کشاورزی، محیط انسانی و... به وجود آورده بلکه باعث به خطر افتادن زیست حیات وحش شده است.

هر ساله در فصل زمستان استان فارس شاهد مهاجرت پرندگان زیادی از سیبری و دیگر مناطق به دریاچه های استان بود اما طی مدت اخیر به دلیل خشک شدن دریاچه های فارس دیگر نه تنها از مهاجرت پرندگان خبری نیست بلکه زندگی برخی از گونه های حیات وحش در این استان با مشکلات عدیده ای روبرو شده و در برخی مواقع گزارشهایی در خصوص مهاجرت حیات وحش اعلام می شود.

یک کارشناس محیط زیست در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زیستگاههای آبی استان فارس طی سه سال اخیر به شدت دچار چالش خشکسالی و بی آبی شده و مهمترین فاکتور برای زیستگاههای آبی که همان آب محسوب می شود از بین رفته است.

علمدار علمداری افزود: خشکسالی در فارس بیشترین آسیب را به زیستگاههای آبی استان وارد کرده و می توان اعلام کرد این مناطق دچار شوک و خطر شده و یکی از فاکتورهای مهم زیستگاه پرندگان که همان تالابهاست دچار فاجعه شده است.

علمداری در این رابطه نیز با بیان اینکه در این مدت حیات پرندگان آبزی و کنار آبزی به خطر افتاده، بیان کرد: در زمان پرآبی گونه های زیادی از پرندگان در خطر انقراض یا نادر جهانی مانند پلیکان پا خاکستری، اردک سرسفید و غیره در تالابهای استان وجود داشت اما در حال حاضر دیگر خبری از این پرندگان نیست.

مصائب مهاجرت زیستمندان از فارس

مهاجرت حیات وحش از استان چندان هم بی خطر نیست، زیستمندان برای یافتن منابع غذایی، از فارس مهاجرت می کنند اما در راه یا با سوانح جاده ای مانند برخورد با خودروها مواجه می شوند یا طعمه شکارچیان قرار می گیرد.

این کارشناس محیط زیست با اشاره به تاثیرات خشکسالی بر روی حیات وحش گفت: حیوانات از آبشخورهای موجود در طبیعت استفاده می کنند اما در حال حاضر تعداد زیادی از چشمه های استان فارس خشک شده است.

وی افزود: با توجه به خشک شدن این چشمه ها گونه هایی از حیوانات مجبور هستند که برای تامین نیاز خود از جمله علوفه و آب مهاجرت کنند که این امر باعث ایجاد ناامنی برای حیات وحش شده به گونه ای که یا طعمه شکارچیان می شوند و یا اینکه در حوادث تلف می شوند.

زاغ بور

علمداری تصریح کرد: مشکلات موجود در استان که ناشی از پدیده خشکسالی است منجر شده که نظام طبیعی و زیستی مختل شود به گونه ای که در این جابه جاییها و مهاجرت نوعی آسیب جدی به زندگی حیات وحش وارد می شود.

وی ادامه داد: علاوه براین با توجه به مشکلات موجود به طور حتم دیگر امکان اینکه حیوانات به صورت گروهی و اجتماعی زندگی کنند فراهم نیست که این مسئله امکان بقا و پایداری را فراهم نمی کند.

این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه زندگی حیات وحش در دشتها بیشتر تهدید می شود، بیان کرد: آهو، گربه های وحشی و یوزپلنگ از جمله گونه های نادر هستند که بقای آنها دارای اهمیت بسیار است.

علمداری ادامه داد: زاغ بور یکی از گونه های نادر پرندگان محسوب می شود و در مرز استان فارس، کرمان و هرمزگان وجود دارد اما به دنبال خشکسالیهای اخیر حیات این پرنده نیز که از زیباترین پرنده های موجود است به خطر افتاده و آسیبهای جدی به این گونه نیز وارد شده است.

وی اظهار داشت: البته برخی از مناطق حفاظت شده از جمله پارک ملی بمو تنها باقی مانده ایستگاههای گونه هایی از حیات وحش است که شرایط به طور نسبی برای حیوانات این مناطق مناسب تر است.

این کارشناس محیط زیست ادامه داد: با توجه به این مسائل در حال حاضر وضعیت زیستگاه های آبزی و حیات وحش در استان فارس به شدت دچار آسیب شده و باید تدابیر لازم در این رابطه اتخاذ شود.