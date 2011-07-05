چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد شبانگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و صنایع گرمایشی و سرمایشی اظهار داشت: در این دوره از نمایشگاه، بیش از 420 شرکت توانمند داخلی و خارجی در فضایی به مساحت 38 هزار متر مربع، شامل 23 هزار متر مربع فضای مسقف و 15 هزار متر مربع فضای باز حضور یافته اند.

محمد سیدی با اشاره به حضور نمایندگی برخی از شرکت ها در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و صنایع گرمایشی و سرمایشی مشهد افزود: نمایندگانی از کشورهای روسیه، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، فنلاند، اتریش، ژاپن، کره جنوبی، انگلستان، آمریکا، بلاروس، تایوان، امارات، دانمارک شرکت کنندگان این دوره نمایشگاه هستند.

همچنین وی اظهار داشت: 9 شرکت از ترکیه نیز به صورت مستقیم در نمایشگاه حضور دارند و فضایی به مساحت 210 متر مربع در اختیار این شرکت ها قرار گرفته است.

وی در ادامه گفت: این نمایشگاه درسال جاری، با استقبال گسترده روبرو شده است به گونه ای که از رشد 35 درصدی نسبت به دوره گذشته برخوردار است.

سیدی افزود: پوشش های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته، تاسیسات حرارتی و برودتی، لوله و اتصالات، فناوریهای نوین ساختمان و تاسیسات، معماری و عمران، سیمان و فرآورده های بتنی، نرده و پله، درب و پنجره، نرم افزارهای تخصصی و سایر صنایع و محصولات وابسته از دیگر محورهای فعالیت شرکت کنندگان در این نمایشگاه به شمار می رود.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد اظهار داشت: در ایام برگزاری نمایشگاه، هیئت تجاری خارجی متشکل ازمدیران شرکت های ساختمانی کشور افغانستان به منظور بازدید و ایجاد تعامل با دست اندرکاران صنعت ساختمان کشورمان در مشهد حضور یافته و میهمان نمایشگاه بین المللی مشهد هستند.