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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۹:۵۹

عباسی خبر داد:

بیلان منفی دشتهای استان چهار محال و بختیاری

بیلان منفی دشتهای استان چهار محال و بختیاری

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری گفت: بیلان منفی دشتهای این استان یکی از بحرانهای سخت در این استان طی سال جاری است.

شکرالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر تغدیه آب استان از طریق آبهای زیر زمینی تامین می شود، اظهار داشت: بیلان منفی دشتها موجب به وجود آمدن شرایط سخت برای تمامی هم استانیها شده واستان را با مشکلات جدی کم آبی مواجه کرده است.

وی بیان داشت: در استان 900 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی و 500 میلیون متر مکعب آب سطحی در استان وجود دارد.

مدیرعامل آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دشتهای استان دچار بیلان منفی شده اند و در حال حاضر دچار کسری مخزن هستیم، یاد آور شد: هشت هزارمگاوات نیروگاه آبی برقی از دو حوزه زاینده رود و کارون وجود دارد.

وی افزود: برای گسترش نیروگاه های آب و برقی باید برنامه ریزی و نگاه ویژه ای به طرح های آبی و برقی داشته باشیم.

کد مطلب 1351707

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