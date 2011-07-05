بیلان منفی دشتهای استان چهار محال و بختیاری

شکرالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر تغدیه آب استان از طریق آبهای زیر زمینی تامین می شود، اظهار داشت: بیلان منفی دشتها موجب به وجود آمدن شرایط سخت برای تمامی هم استانیها شده واستان را با مشکلات جدی کم آبی مواجه کرده است.

وی بیان داشت: در استان 900 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی و 500 میلیون متر مکعب آب سطحی در استان وجود دارد.

مدیرعامل آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دشتهای استان دچار بیلان منفی شده اند و در حال حاضر دچار کسری مخزن هستیم، یاد آور شد: هشت هزارمگاوات نیروگاه آبی برقی از دو حوزه زاینده رود و کارون وجود دارد.

وی افزود: برای گسترش نیروگاه های آب و برقی باید برنامه ریزی و نگاه ویژه ای به طرح های آبی و برقی داشته باشیم.

