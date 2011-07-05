راهبردی بودن ناوگان زیرسطحی نداجا را اثبات کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، ناودوم عرشه حسین حریری صبح سه‌شنبه در حاشیه مراسم استقبال از ناوگروه رزمی چهاردهم در جمع خبرنگاران گفت: 10 اردیبهشت براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی فرماندهی نداجا و در راستای صیانت منافع جمهوری اسلامی ایران و حفظ خطوط مواصلاتی در آبهای آزاد و خلیج عدن به همراه ناوشکن شهید نقدی و ناولجستیک بندرعباس عازم ماموریت شدیم.

وی عنوان کرد: زیرسطحی یونس پس از گذشت از دریای عمان و اقیانوس هند حضور فعالیت در آبهای خلیج عدن و دریای سرخ داشته است.

ناخدا دوم حریری بیان کرد: از بدو تشکیل ناوگان زیرسطحی پس از 19 سال این اولین زیردریایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی است که توانست 67 روز به صورت مستمر در آبهای بین‌المللی به انجام ماموریت بپردازد.

فرمانده زیرسطحی یونس با بیان اینکه پرسنل یگان زیرسطحی آمادگی کامل برای انجام ماموریتهای محوله را دارند اضافه کرد: زیردریایی یونس که توسط متخصصان داخلی بهینه سازی شده بود در فرآیند این ماموریت تست و مورد آزمایش قرار گرفت

وی اظهار داشت: حضور زیردریایی یونس در آبهای بین‌المللی نشان از اقتدار ملت و جمهوری اسلامی بود که نشان دهند با وجود تحریمها و فشارهای سیاسی در تمامی صحنه‌ها حضور فعال دارند.

به گفته ناخدا دوم حریری افتخار داریم که با حضور در اقیانوسها و آبهای دور و شکستن رکورد دریانوردی در زیرسطح راهبردی بودن ناوگان زیرسطحی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به اثبات برسانیم.

وی عنوان کرد: طی این ماموریت تمامی تحرکات نیروهای فرامنطقه‌ای در سطح و زیرسطح از طریق سوناری و سیستم‌های راداری رهگیری و ردیابی شد.

فرمانده زیرسطحی یونس بیان کرد: زیرسطحی یونس آمادگی انجام عملیاتهای رزمی حتی در صورت نیاز در آبهای بین‌المللی را دارا بود و در طول ماموریت در راستای حفظ آمادگی مانورهایی را در خود ناوگان اجرا کردند.