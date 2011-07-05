اعلام شماره تلفن برای گزارش تخلف مدارس دولتی

علی عباسپور تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تاثیر هدفمندی یارانه ها در هزینه های جانبی مدارس اظهار داشت: دولت وظیفه دارد اعتبارات لازم را برای هزینه های مدارس تامین کند اما با این فرض که اعتبارات تامین نشده، مدیران حق ندارند وجهی را از اولیاء دانش آموزان دریافت کنند.



وی افزود: متاسفانه وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون با مدارس هیت امنایی برخورد می کند و از اولیاء دانش آموزان شهریه می گیرد.



رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعلام اینکه برخی تخلفات مدارس را به وزارت آموزش و پرورش اطلاع داده ایم، عنوان کرد: این وزارتخانه نیز بازرس دارد اما طوری وانمود شده است که مدارس هیئت امنایی می توانند وجه نقد بگیرند که اینگونه نیست و اگر این روند ادامه پیدا کند کمیسیون آموزش و تحقیقات از مکانیزم های قانونی استفاده می کند.

