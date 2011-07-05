سید کمال سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، وحدت را راهبرد و استراتژی اصلی اصولگرایان دانست و با اشاره به سازوکار این جریان در انتخابات مجلس نهم گفت: در ابتدا اصولگرایان با کمیته سه نفره وارد عرصه سیاسی شدند و در حال حاضر تعداد اعضای این کمیته افزایش پیدا کرده است تا وحدت در بین اصولگرایان محقق شود، چرا که تجربه اثبات کرده هرگاه اصولگرایان با وحدت وارد انتخابات شوند، پیروز خواهند شد.

وی گفت: البته جریان رقیب با تحلیل ها و دیدگاه هایی که ارائه می دهد می خواهد وحدت در جریان اصولگرا به منصه ظهور نرسد اما اصولگرایان همواره بر وحدت و نقش ویژه روحانیت تاکید دارند.

این فعال سیاسی همچنین در خصوص نقش احزاب در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات گفت: دلسوزان نظام و احزاب اصولگرا خواستار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هستند و تمام تلاش خود را برای مشارکت حداکثری به کار خواهند بست، ضمن آنکه جریان رقیب نیز در این دوره از انتخابات نیروهای خاکستری خود را وارد عرصه انتخابات خواهد کرد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در ادامه با تاکید براینکه سهم خواهی به وحدت لطمه خواهد زد، به اهمیت انتخابات مجلس نهم اشاره کرد و گفت: انتخابات مجلس نهم از حساسیت خاصی برخوردار است به همین دلیل نباید با سهم خواهی به انتخابات ورود پیدا کرد ضمن آنکه سهم خواهی ضد وحدت است.

دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان ادامه داد: برای مقابله با سهم خواهی باید همواره بر وحدت و پیروزی جریان اصولگرا تاکید کرد چرا که با وحدت و دوری از سهم خواهی اصولگرایان پیروز خواهند شد و بار دیگر فرصت خدمت رسانی به آنها داده خواهد شد.