هنوز احساس جوانی دارم/ نمی دانم چه زمانی خداحافظی می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، شوچنکو پس از دوران موفقی که در تیم فوتبال میلان داشت به چلسی نقل مکان کرد اما توفیقی در لیگ برتر نداشت و در نهایت راهی دینامو کی‌یف اوکراین شد، جایی که فوتبال خود را از آنجا شروع کرده است.

شوچنکو در گفتگو با فیفا در خصوص آینده اش گفت: من حس خوبی دارم و هنوز احساس می کنم انگیزه و جوانی دارم و می توانم بازی کنم. البته تردیدی نیست که روزی باید کفش های خود را بیاویزم اما در حال حاضر نمی دانم چه زمانی این کار را انجام خواهم داد. در حال حاضر هدف کوتاه مدت من این است که قهرمان جام ملت های اروپا شوم.

شوچنکو با تمجید از وین رونی، مهاجم تیم فوتبال منچستریونایتد، گفت: بدون شک وین رونی مهاجمی است که من واقعا سبک بازی اش را دوست دارم. او هرگز از حرکت بازنمی ایستد و برای تیم زحمت می کشد و گل های مهمی را هم به ثمر می رساند.