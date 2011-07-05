عبدالرضا برهانی‌‎نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتصاب حسین منصوری به عنوان مدیرعامل باشگاه مس سرچشمه ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به مشغله کاری و اینکه نمی‌توانستم بصورت تمام وقت در سرچشمه حضور داشته باشم از قبول پست مدیرعاملی این باشگاه انصراف دادم.

وی که گزینه نخست مدیرعاملی باشگاه مس سرچشمه بود، اضافه کرد: در این مدت با نظر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت صنایع ملی مس ایران، توانستم نام باشگاه را به "شرکت فرهنگی ورزشی صنایع مس سرچشمه" تغییر دهم تا مشکلی برای حضور در لیگ برتر نداشته باشد.

مدیرعامل پیشین باشگاه مس کرمان خاطرنشان کرد: در این مدت با توجه به تجربه‌ای که داشتم، هر کمکی که می‌توانستم به باشگاه مس سرچشمه در خصوص بستن تیم و برگزاری اردوهای داخلی و خارجی آن انجام دادم تا بتوانند خود را برای حضور در لیگ برتر به بهترین شکل آماده کنند و از این به بعد هم در مواقعی که مسئولان باشگاه بخواهند، به آنها کمک خواهم کرد.

برهانی‌نژاد در پایان گفت: در حال حاضر پروژه‌های عمرانی ساخت سه ورزشگاه 30 هزار نفری در کرمان، 15 هزار نفری در رفسنجان و 15 هزار نفری در شهر بابک به من سپرده شده و این فعالیت‌های عمرانی که کاری تخصصی و ماندگار است، را به مدیرعاملی باشگاه مس سرچشمه ترجیح دادم.

طی روزهای گذشته محرم احمدیان به عنوان رئیس هیئت مدیره، حسین منصوری به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عبدالرضا کرمی‌نژاد به عنوان عضو هیئت مدیره باشگاه مس سرچشمه کرمان انتخاب شدند.