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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

دلپاک "خرس" را صداگذاری می‌کند

دلپاک "خرس" را صداگذاری می‌کند

محمدرضا دلپاک صداگذاری فیلم سینمایی "خرس" به کارگردانی خسرو معصومی را انجام می‌دهد.

خسرو معصومی به خبرنگار مهر گفت: تدوین این فیلم سینمایی یک هفته دیگر تمام می‌شود، محمدرضا دلپاک صداگذاری را انجام می‌دهد و هنوز آهنگساز مشخص نشده است. روی فیلمنامه‌ای کار می‌کنم و پس از پایان مراحل فنی "خرس"، پروژه‌ای دیگر را شروع می‌کنم.

پرویز پرستویی، مریلا زارعی، فرهاد اصلانی، علی اوسیوند، ناصر آقایی، داود فتحعلی‌بیگی،‌ مائده طهماسبی،‌ ابوالفضل شاه‌کرم و اکبر معززی در این فیلم ایفای نقش کردند.

فیلمنامه این فیلم را معصومی نوشته است. فیلم داستان رزمنده‌ای است که پس از سال‌ها اسارت به شهرش برمی‌گردد و با اتفاقاتی روبرو می‌شود.

خسرو معصومی فیلم‌های سینمایی "باد در علفزار می‌پیچد"، "عاشق کشی"، "جایی در دوردست"، "پر پرواز" و... را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1351728

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