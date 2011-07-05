خسرو معصومی به خبرنگار مهر گفت: تدوین این فیلم سینمایی یک هفته دیگر تمام می‌شود، محمدرضا دلپاک صداگذاری را انجام می‌دهد و هنوز آهنگساز مشخص نشده است. روی فیلمنامه‌ای کار می‌کنم و پس از پایان مراحل فنی "خرس"، پروژه‌ای دیگر را شروع می‌کنم.

پرویز پرستویی، مریلا زارعی، فرهاد اصلانی، علی اوسیوند، ناصر آقایی، داود فتحعلی‌بیگی،‌ مائده طهماسبی،‌ ابوالفضل شاه‌کرم و اکبر معززی در این فیلم ایفای نقش کردند.

فیلمنامه این فیلم را معصومی نوشته است. فیلم داستان رزمنده‌ای است که پس از سال‌ها اسارت به شهرش برمی‌گردد و با اتفاقاتی روبرو می‌شود.

خسرو معصومی فیلم‌های سینمایی "باد در علفزار می‌پیچد"، "عاشق کشی"، "جایی در دوردست"، "پر پرواز" و... را کارگردانی کرده است.