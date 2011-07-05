انتقاد برخی مدیران مدارس از واریز نشدن سرانه شنای دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، طرح شنای دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی امسال برای اولین بار در سراسر کشور آغاز شد و نزدیک به 950 هزار دانش آموز از مجموع یک میلیون و 150 هزار دانش آموز پایه سوم ابتدایی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

کلید اجرای این طرح در تاریخ بیست و هفتم مهرماه سال 1389 با حضور رئیس جمهور با عنوان "سباح" کلید خورد. وزیر آموزش و پرورش در آن زمان اعلام کرد: تمام هزینه های مربوط به این طرح را تقبل می کند و نیازی به دریافت هزینه از والدین دانش آموزان نیست.اما اکنون با گذشت نزدیک به دو ماه از پایان سال تحصیلی، برخی از مدیران مدارس عنوان می کنند که سرانه شنا هنوز به مدرسه آنها اختصاص پیدا نکرده و برای پرداخت هزینه ها مجبور به استفاده اعتبارات بخشهای دیگر شده اند.

"س.د" مدیر یکی از مدارس ابتدایی منطقه 14 در این باره به مهر گفت: تاکنون یک ریال بابت سرانه شنا به من و مدیران مدارس دیگر منطقه پرداخت نشده و یکبار که در حضور رئیس سازمان طرح مسئله کردیم گفتند که اعتبارات آماده است و به زودی به حساب همه مدارس واریز می شود اما بعد از مدتی با مراجعه به منطقه و مطالبه آن، عنوان کردند که هنوز اعتباری از سازمان تخصیص پیدا نکرده که ما واریز کنیم.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از یک میلیون تومان برای رفت و آمد دانش آموزان به استخر شنا هزینه شده که از محل اعتبارات دیگر پرداخت کردیم. همچنین هزینه های مربوط به استخر نیز هنوز پرداخت نشده است.

همچنین "الف.خ" مدیر یکی دیگر از مدارس ابتدایی این منطقه به مهر گفت: تاکنون چند بار به منطقه مراجعه کرده ام اما عنوان می کنند که اعتباری هنوز از سوی استان تخصیص پیدا نکرده و به محض اینکه تامین شود به حسابتان واریز می کنیم.

هاشمی: سرانه را پرداخت کرده ایم

اما کیومرث هاشمی، قائم مقام تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش در این باره به خبرنگار مهر گفت: تاکنون سرانه های مربوط به شنای دانش آموزان را پردخت کرده ایم و ظرف چند روز آینده مابقی آن نیز به حساب استانها واریز می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که تا کنون چه میزان از سرانه شنای دانش آموزان پرداخت شده افزود: در مرحله اول 10 میلیارد تومان از سرانه را تخصیص دادیم و چند روز گذشته نیز 2.5 میلیارد تومان دیگر را به حساب استانها واریز کردیم.

هاشمی ادامه داد: 3.5 میلیارد تومان از اعتبارات ملی باقی مانده است که آن را ظرف چند روز آینده پرداخت خواهیم کرد و اگر تاکنون مدارس اعتبارات خود را دریافت نکرده اند قطعا مشکل از آموزش و پرورش استانها است.

قائم مقام تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: این اعتبار جزو هزینه های ملی بوده و استانها نیز باید سهم خود را بپردازن دکه آن بخش به عهده ما نیست.