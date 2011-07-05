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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۲

صبح امروز صورت گرفت؛

حضور عباسی در نشست هیئت اجرایی کمیته المپیک/ گزارش المپیکی‌ها ارائه شد

حضور عباسی در نشست هیئت اجرایی کمیته المپیک/ گزارش المپیکی‌ها ارائه شد

سرپرست وزارت ورزش و جوانان صبح سه شنبه با حضور در جلسه هیئت اجرایی کمیته المپیک در جریان آخرین وضعیت تیم ها و ورزشکاران برای رسیدن به المپیک قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه محمد عباسی روز دوشنبه در نخستین نشست خود با مسئولان و مدیران ورزش شرکت کرد، صبح امروز سه شنبه نیز به دعوت اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در نشست این هیئت شرکت کرد و در جریان آخرین وضعیت ورزش و تیم های ملی ایران در راه رسیده به المپیک 2012 قرار گرفت.

در این نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک گزارشی از عملکرد این کمیته در سالجاری و در راه المپیک لندن را به سرپرست وزارت ورزش و جوانان ارائه کردند و مقرر شد مشکلات موجود در روزهای آینده با همفکری و هماهنگی های بیشتر برطرف شود.

کد مطلب 1351734

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