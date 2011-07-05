تست ورزش در کلینیک امام علی (ع) شهرکرد انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نیاز مبرم مرکز تخصصی و فوق تخصصی امام علی (ع ) به واحد تست ورزش ومراجعه زیاد مردم در این مورد وبا پیگیری های معاون درمان دانشگاه دستگاه تست ورزش در این کلینیک راه اندازی شد.

واحد تست ورزش مرکز تخصصی و فوق تخصصی امام علی (ع ) روزهای شنبه و دوشنبه هر هفته پذیرای بیماران متقاضی تست ورزش خواهد بود.

از این تست جهت بررسی اولیه بیماران قلبی وتعیین ظرفیت فعالیتی بیماران وبررسی بی نظمی های قلبی بیماران در هنگام فعالیت می توان استفاده کرد.

بیماران نیازمند به انجام این تست جهت اطلاع بیشتر به کلینیک مذکور واقع در خیابان شریعتی، جنب کلینیک بیمارستان آیت الله کاشانی مراجعه کنند.

