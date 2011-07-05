23 کشور بازار هدف فرش ترکمن هستند

مجتبی مهرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تولید کنندگان فرش ترکمن بدون نقشه طرحهای خود را می بافند اظهار داشت: متاسفانه این امر باعث بکارگیری نقوش تکراری شده و بازار خود را در سطح بین المللی از دست داده است.

وی تصریح کرد: در بافت محصولاتی هم چون فرش باید نیاز مخاطب که همان تغییر در نقوش است در نظر گرفته شود که نیازمند تغییر در رویکرد تولیدکنندگان است.

وی افزود: رنگ، طرح و ابعاد در بازاریابی و اخذ سفارشها بسیار مؤثر است و اگر از طرحهای تکراری استفاده کنیم بازارهای جهانی را از دست خواهیم داد.

مهرآبادی گفت: تاکنون بیش از 19 هزار بافنده فرش ترکمن در خراسان شمالی شناسایی شده اند که بر روی 9 هزار دار قالی فعالیت قالی بافی صورت می گیرد.

به گفته مسئول فرش سازمان بازرگانی خراسان شمالی، تاکنون برای تمامی این بافندگان فرش کارت شناسایی صادر شده است.

مهرآبادی، جرگلان به ویژه روستاهای یکه صعود و دویدوخ، بخشی از مانه و سملقان و شیروان را از مناطق بافت فرش ترکمن در استان خراسان شمالی ذکر کرد.

رئیس اصناف سازمان بازرگانی خراسان شمالی اذعان کرد: بافندگان فرش باید از علم روز برخوردار بوده و تغییر و تحول را در ابعاد، رنگ و استفاده از مواد اولیه مرغوب را در نظر داشته باشند.

وی ایجاد مجتمعهای قالی بافی، استفاده از شیوه های نوین بازاریابی، شرکت در نمایشگاه های مختلف و برگزاری جشنواره فرش را از جمله برنامه های حمایتی این سازمان ذکر کرد و افزود: برخی از این موارد، نیازمند ورود بخش خصوصی است که متاسفانه حضور بخش خصوصی در این بخش بسیار ضعیف است.

وی بیمه بافندگان را از دیگر اقدامات انجام شده برای حمایت از این قشر عنوان کرد و گفت: متاسفانه با وجود همکاری خوب بخشداران و دهیاران برای ثبت نام بافندگان، به دلیل مراجعه نکردن آنها از 19 هزار نفر بافنده شناسایی شده 350 نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

مهرآبادی در خصوص تهیه مواد اولیه فرش ترکمن نیز به خبرنگار مهر گفت: در بحث تهیه مواد اولیه 90 درصد استانها وابسته هستند و خراسان شمالی نیز از این امر مستثنی نیست.

مسئول فرش سازمان بازرگانی خراسان شمالی اضافه کرد: این استان منابع اولیه خوبی مثل پشم مرغوب در اختیار دارد اما نیازمند ورود بخش خصوصی است تا با سرمایه گذاری در این زمینه صنایع تبدیلی را ایجاد کند.

