آخرین مهلت ویرایش انتخاب رشته کنکور ارشد پزشکی/ افزایش ظرفیت پذیرش

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیه داوطلبان می توانند در روزهای 15 تا 19 تیرماه با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، اولویت های رشته - محل انتخابی را تغییر دهند و آن را ویرایش کنند.

وی افزود: ظرفیت پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد پزشکی افزایش یافته است و بسیاری از کد رشته - محل های جدید به مجموعه کارشناسی ارشد اضافه شده است.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: داوطلبان از ساعت 18 روز چهارشنبه 15 تیر تا ساعت 24 روز 19 تیر ماه فرصت دارند که نسبت به ویرایش انتخاب رشته محل های خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ظرفیت های اولیه اعلام شده، 2 هزار و 267 نفر در 53 رشته دانشگاه های علوم پزشکی پذیرفته می شوند. همچنین 116 نفر در رشته های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی و در نهایت 59 نفر نیز در رشته های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله پذیرش می شوند که این میزان افزایش یافته است.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در 54 رشته و با رقابت 53 هزار و 229 نفر در روزهای 2 و 3 تیرماه برگزار شد. از این تعداد 72.67 درصد داوطلب زن و 27.33 درصد داوطلب مرد هستند.