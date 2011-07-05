ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم گفت: انتخابات پرشوری در پیش روی کشورمان قرار دارد و اصلاح طلبان نیز حضور جدی خواهند داشت.

وی افزود: اصلاح طلبانی که در جریان فتنه نقش آفرینی نکردند و خط قرمز های نظام را رعایت کردند می توانند در انتخابات شرکت کنند.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس تصریح کرد: اصولگرایان با توجه به شرایط فعلی باید به انسجامی برسند که بتوانند با اصلاح طلبان ارزشی به رقابت بپردازند.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه برگزاری جلسه 30 نفره اصولگرایان و انتخاب کمیته 3 نفره و 15 نفره که هم اکنون مطرح شده است در راستای رسیدن به وحدت و انسجام است و معتقدم با توجه به برگزاری جلسات مختلف و روند کنونی وحدت به یک انسجام و همدلی در جریان اصولگرا خواهیم رسید.



وی ادامه داد: اختلاف سلیقه در میان اصولگرایان حاد نیست و مشکلی در روند وحدت وجود ندارد.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس در خصوص چگونگی جلوگیری از سهم خواهی ها در انتخاب لیست واحد اصولگرایان گفت: در همین زمینه منشوری توسط جامعتین تدوین شد و همه ما موظف هستیم آن را اجرا کنیم.

وی ادامه داد: ظرفیت و وزن گروهای اصولگرا معلوم است، نیازی به سهم خواهی وجود ندارد و این موضوع به هیچ وجه تضادی با آرمانهای اصولگرایی ندارد.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس تصریح کرد: طبیعت انتخابات و کار حزبی این است که با احزاب مختلف مذاکره صورت بگیرد اما اگر کسی بخواهد وارد باج دهی و سهم خواهی شود قطعا اصولگرا نیست و معتقدم تا زمانی که در حدود ظرفیت گروهها و جریان ها مذاکره شود مغایرتی وجود ندارد.

وی در خصوص امکان ورود افراد نا همخوان با شاخص های اصولگرایی به لیست انتخاباتی جریان اصولگرا گفت: گروه هایی که در جریان اصولگرایی هستند در راستای انقلاب و ارزشهای نظام کار می کنند و بعید است با مبانی و ارزشهای اصولگرایی زاویه جدی داشته باشند اما اگر این زاویه وجود داشته باشد توسط قاطبه جریان اصولگرا به سرعت طرد خواهند شد.

اسماعیلی در پایان تاکید کرد: اقبال مردم به گروهها وعملکرد گذشته افراد در جریان فتنه می تواند شاخصی برای ورود افراد به لیست های انتخاباتی اصولگرایان باشد.