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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

اسماعیلی در گفتگو با مهر:

عمل به منشور جامعتین مانع از سهم‌خواهی انتخاباتی خواهد شد

عمل به منشور جامعتین مانع از سهم‌خواهی انتخاباتی خواهد شد

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی منشور جامعتین را ابزار کافی برای جلوگیری از سهم‌خواهی‌ها در انتخاب لیست واحد اصولگرایان خواند.

ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم گفت: انتخابات پرشوری در پیش روی کشورمان قرار دارد و اصلاح طلبان نیز حضور جدی خواهند داشت.

وی افزود: اصلاح طلبانی که در جریان فتنه نقش آفرینی نکردند و خط قرمز های نظام را رعایت کردند می توانند در انتخابات شرکت کنند.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس تصریح کرد: اصولگرایان با توجه به شرایط فعلی باید به انسجامی برسند که بتوانند با اصلاح طلبان ارزشی به رقابت بپردازند.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه برگزاری جلسه 30 نفره اصولگرایان و انتخاب کمیته 3 نفره و 15 نفره که هم اکنون مطرح شده است در راستای رسیدن به وحدت و انسجام است و معتقدم با توجه به برگزاری جلسات مختلف و روند کنونی وحدت به یک انسجام و همدلی در جریان اصولگرا خواهیم رسید.

وی ادامه داد: اختلاف سلیقه در میان اصولگرایان حاد نیست و مشکلی در روند وحدت وجود ندارد.
 
عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس در خصوص چگونگی جلوگیری از سهم خواهی ها در انتخاب لیست واحد اصولگرایان گفت: در همین زمینه منشوری توسط جامعتین تدوین شد و همه ما موظف هستیم آن را اجرا کنیم.
 
وی ادامه داد: ظرفیت و وزن گروهای اصولگرا معلوم است، نیازی به سهم خواهی وجود ندارد و این موضوع به هیچ وجه تضادی با آرمانهای اصولگرایی ندارد.
 
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس تصریح کرد: طبیعت انتخابات و کار حزبی این است که با احزاب مختلف مذاکره صورت بگیرد اما اگر کسی بخواهد وارد باج دهی و سهم خواهی شود قطعا اصولگرا نیست و معتقدم تا زمانی که در حدود ظرفیت گروهها و جریان ها مذاکره شود مغایرتی وجود ندارد.
 
وی در خصوص امکان ورود افراد نا همخوان با شاخص های اصولگرایی به لیست انتخاباتی جریان اصولگرا گفت: گروه هایی که در جریان اصولگرایی هستند در راستای انقلاب و ارزشهای نظام کار می کنند و بعید است با مبانی و ارزشهای اصولگرایی زاویه جدی داشته باشند اما اگر این زاویه وجود داشته باشد توسط قاطبه جریان اصولگرا به سرعت طرد خواهند شد.
 
اسماعیلی در پایان تاکید کرد: اقبال مردم به گروهها وعملکرد گذشته افراد در جریان فتنه  می تواند شاخصی برای ورود افراد به لیست های انتخاباتی اصولگرایان باشد. 
کد مطلب 1351748

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