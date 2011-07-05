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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

با نگاهی به آثار 3 نویسنده/

داستان معاصر ایران در لهستان بررسی می‌شود

داستان معاصر ایران در لهستان بررسی می‌شود

هفتمین کنفرانس اروپایی مطالعات ایرانی از 7 تا 10 سپتامبر (16 تا 19 شهریور) به میزبانی دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه یاگلونی در شهر کراکف لهستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس‌ که هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود، پذیرای پژوهشگران فعال در مطالعات ایران‌شناختی در موضوعاتی نظیر ادبیات فارسی و مطالعات تطبیقی، زبان‌شناسی، تاریخ، مطالعات ادیان، مطالعات فرهنگی، هنر و معماری است.

در کنفرانس امسال، مقاله «سنت و مدرنیته از ورای داستان ایرانی» نوشته احمد شاکری ارائه خواهد شد. در این مقاله ضمن استفاده از نظریات لاکان در حوزه نقد روانشناسانه ادبی، به نام‌شناسی برخی شخصیت‌های داستانی در آثار برگزیده نویسندگان پیشرو معاصر نظیر جمالزاده، بزرگ علوی و جلال آل‌احمد پرداخته شده است. همچنین در این پژوهش سعی شده با نگاهی روانشناختی به کدگشایی نام‌ها و تحلیل شخصیت‌های داستان معاصر ایران پرداخته شود که گاه اسامی‌شان نماینده تیپ‌های مختلف جامعه ایرانی هستند.

احمد شاکری دانش آموخته‌ زبان فرانسه و ادبیات تطبیقی است و در حال گذراندن دوره دکترای خود در فرانسه است. وی به تازگی ترجمه دو رمان اخیر طاهر بن جلون، نویسنده مراکشی ـ فرانسوی برنده جایزه گنکور را به اتمام رسانده است.

کد مطلب 1351754

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