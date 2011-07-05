به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد زندیه پیش از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح شبکه دامپزشکی شهرستان خداآفرین افزود: دامپزشکی نقش بسیار مهم و موثری در پیشگیری از انتقال این بیماری‌ها ایفا می‌کند.

وی اظهار داشت: با توجه به اهداف سازمان دامپزشکی کشور در حفظ و حراست از سرمایه‌های دامی و ارتقای بهداشت عمومی جامعه و همچنین ظرفیت بالای دامپروری شهرستان خداآفرین به منظور خدمت‌رسانی بیشتر دامپزشکی به دامداران منطقه شبکه دامپزشکی این شهرستان آغاز به کار کرد.

زندیه تاکید کرد: این شهرستان با دارا بودن 220 هزار راس دام کوچک،22 هزار راس دام بزرگ و 67هزار فروند کلنی زنبور عسل و وجود سد خداآفرین از ظرفیت بالایی در صنعت پرورش دام برخوردار است که در این راستا با استقرار پنج نیروی متخصص توان مناسبی در کنترل بیماری‌های دامی و مشترک بین انسان و دام خواهیم داشت.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی تصریح کرد: با افتتاح این شبکه تعداد شبکه‌های دامپزشکی استان آذربایجان شرقی به 20 شبکه افزایش یافت.

وی همچنین اشاره کرد با توجه به آغاز فصل گرما و مسافرپذیر بودن استان آذربایجان‌شرقی در این فصل طرح تشدید نظارت بر اماکن تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی اداره کل دامپزشکی آغاز شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی از شهروندان و مسافران خواست تا فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در عرضه این محصولات با شماره تلفن 1512 به دامپزشکی اطلاع دهند تا اکیپ‌های کنترل و نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی در اسرع وقت به این مشکلات رسیدگی کنند.