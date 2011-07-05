کتاب "برداشت اسلامی از جامعه اطلاعاتی" در مالزی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب بخشی از پایان نامه دوره دکتری وی با عنوان "به سوی یک نمونه (پارادایم) اسلامی از جامعه اطلاعاتی" است که توسط انتشارات دانشگاه یو.پی.ام مالزی منتشر شده است.

"عباس قنبری" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کتاب دربردارنده 10 مصاحبه عمیق با اندیشمندان اسلامی حوزه رسانه و ارتباطات در دانشگاههای مختلف ازجمله دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی، دانشگاه یو.ام، دانشگاه یو.پی.ام و دانشگاه یو.کی.ام است که با هدف دستیابی به یک نمونه اسلامی از جامعه اطلاعاتی صورت گرفته است.

وی افزود پروفسور "موسی ابو حسن" استاد ارتباطات دانشگاه یو.پی.ام در مقدمه این کتاب با اشاره به ورود اجتناب ناپذیر جوامع اسلامی به عصر اطلاعات، این کتاب را یک مجموعه موفق برای پر کردن خلاء نظری و عملی موجود در زمینه "جامعه اطلاعاتی" از یک چشم انداز اسلامی دانسته است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرده است که نمونه اسلامی طراحی شده بر اساس این مصاحبه ها نیز به زودی از سوی مولف تدوین و به جامعه علمی جهان اسلام ارائه شود.

دکتر عباس قنبری فارغ التحصیل رشته ارتباطات جمعی از دانشگاه یو.پی.ام مالزی است و در حال حاضر مدیر گروه و استاد بخش ارتباطات و مدیریت روابط عمومی دانشگاه لیم کوک وینگ مالزی می باشد.

از وی سال گذشته نیز کتاب مجموعه مقالات اولین سمینار بین المللی "مسائل وچالش های استفاده از آی.سی.تی در توسعه تبادل تجربیات ایران و مالزی" توسط توسط انتشارات آکادمیک لامبرت آلمان به چاپ رسیده است.