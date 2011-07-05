فراخوان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای راهپیمایی در اعتراض به بدحجابی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اطلاع‌رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در فراخوانی، در آستانه فرارسیدن بیست و یکم تیرماه "روز ملی عفاف و حجاب" از بانوان و دختران فاطمی و محجبه ‌خواست تا با حضوری گسترده و پرشور در مراسم تجمع بزرگ زنان محجبه پس از اقامه نماز پرصلابت جمعه این هفته که همزمان در شهرهای تهران، مشهد، ارومیه، اصفهان، شیراز، ساری و کاشان برگزار می‌شود نسبت به پاسداشت شعائر عظیم الهی قیام نموده و فریاد وحدت و عفت را سردهند.

در این اطلاعیه فراخوان آمده است: مراسم تجمع بزرگ زنان محجبه به منظور لزوم پاسداشت حجاب و عفاف به عنوان ودیعه ارزشمند الهی و نیز به منظور تلاش در راستای ترویج و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب که خود موجب حفظ امنیت سلامت، آسایش و آرامش روحی، روانی و اجتماعی جامعه می‌شود در سراسر کشور به صورت مشترک برپا می‌شود.

این مراسم ویژه در تهران نیز پس از اقامه نماز جمعه این هفته از سمت دانشگاه تهران به سمت میدان انقلاب همزمان و همگام با سایر استان‌ها و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

در پایان این اطلاعیه فراخوان عمومی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از امت حزب‌الله، شهید پرور و همیشه در صحنه ایران اسلامی به ویژه زنان و دختران با عفاف و با حجاب اسلامی ‌خواست تا با حضور آگاهانه خود در ویژه مراسم تجمع بزرگ زنان محجبه بار دیگر عزت، شرف و وحدت خود را در راه مبارزه با شبیخون و ناتوی فرهنگی استکبار جهانی به نمایش درآورند.